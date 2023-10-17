https://sputnikarabic.ae/20231017/سلطنة-عمان-استهداف-مستشفى-المعمداني-في-غزة-جريمة-حرب-وإبادة-1082123731.html
سلطنة عمان: استهداف مستشفى المعمداني في غزة "جريمة حرب وإبادة"
سلطنة عمان: استهداف مستشفى المعمداني في غزة "جريمة حرب وإبادة"
أدانت سلطنة عمان قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T19:45+0000
2023-10-17T19:45+0000
2023-10-17T19:45+0000
طوفان الأقصى
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سلطنة عمان
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جاء ذلك في بيان للخارجية العمانية وصفت فيه قصف المستشفى بأنه "إبادة جماعية وجريمة حرب"، مؤكدة أن هذا الفعل يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل قصفت مستشفى المعمداني، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل وإصابة 500 شخص على الأقل.ويأتي قصف المستشفى في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية أن القطاع الصحي في غزة قد ينهار خلال ساعات، وطالبت زيادة الضغط العالمي من أجل إدخال الدعم بكافة أشكاله لقطاع غزة الذي يشهد أوضاعاً صحية كارثية.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.وتسبب القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب على غزة في مقتل نحو 3 آلاف شخص، وأكثر 12 ألفا و500 جريح في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, سلطنة عمان
طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, سلطنة عمان
سلطنة عمان: استهداف مستشفى المعمداني في غزة "جريمة حرب وإبادة"
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أدانت سلطنة عمان قصف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان للخارجية العمانية وصفت فيه قصف المستشفى بأنه "إبادة جماعية وجريمة حرب"، مؤكدة أن هذا الفعل يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والأخلاق والمواثيق الدولية، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل قصفت مستشفى المعمداني، اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل وإصابة 500 شخص على الأقل.
ويأتي قصف المستشفى
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية أن القطاع الصحي في غزة قد ينهار خلال ساعات، وطالبت زيادة الضغط العالمي من أجل إدخال الدعم بكافة أشكاله لقطاع غزة الذي يشهد أوضاعاً صحية كارثية.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية
" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة الآلاف.
وتسبب القصف الإسرائيلي
منذ بدء الحرب على غزة في مقتل نحو 3 آلاف شخص، وأكثر 12 ألفا و500 جريح في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.