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https://sputnikarabic.ae/20231017/عشر-سنوات-على-المبادرة-الصينية-الحزام-والطريق-1082092351.html
عشر سنوات على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
عشر سنوات على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
"الحزام والطريق" هي مبادرة دولية صينية تهدف إلى بناء البنية التحتية وربط الدول في أوروبا وآسيا من خلال تحسين قنوات التجارة والنقل الحالية وإنشاء قنوات ربط... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T10:14+0000
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تعرفوا على أبرز المحطات التاريخية لمبادرة "الحزام والطريق" من خلال الإنفوجرافيك الذي أعده فريق "سبوتنيك" حول النتائج الحالية لهذه المبادرة.
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انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, الصين, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, الصين, инфографика

عشر سنوات على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"

10:14 GMT 17.10.2023
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"الحزام والطريق" هي مبادرة دولية صينية تهدف إلى بناء البنية التحتية وربط الدول في أوروبا وآسيا من خلال تحسين قنوات التجارة والنقل الحالية وإنشاء قنوات ربط جديدة.
تعرفوا على أبرز المحطات التاريخية لمبادرة "الحزام والطريق" من خلال الإنفوجرافيك الذي أعده فريق "سبوتنيك" حول النتائج الحالية لهذه المبادرة.
عشر سنوات على المبادرة الصينية الحزام والطريق - سبوتنيك عربي
عشر سنوات على المبادرة الصينية الحزام والطريق - سبوتنيك عربي
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