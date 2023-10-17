https://sputnikarabic.ae/20231017/عشر-سنوات-على-المبادرة-الصينية-الحزام-والطريق-1082092351.html
عشر سنوات على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
عشر سنوات على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
"الحزام والطريق" هي مبادرة دولية صينية تهدف إلى بناء البنية التحتية وربط الدول في أوروبا وآسيا من خلال تحسين قنوات التجارة والنقل الحالية وإنشاء قنوات ربط... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T10:14+0000
2023-10-17T10:14+0000
2023-10-17T10:14+0000
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تعرفوا على أبرز المحطات التاريخية لمبادرة "الحزام والطريق" من خلال الإنفوجرافيك الذي أعده فريق "سبوتنيك" حول النتائج الحالية لهذه المبادرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, الصين, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, روسيا, الصين, инфографика
عشر سنوات على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"
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"الحزام والطريق" هي مبادرة دولية صينية تهدف إلى بناء البنية التحتية وربط الدول في أوروبا وآسيا من خلال تحسين قنوات التجارة والنقل الحالية وإنشاء قنوات ربط جديدة.
تعرفوا على أبرز المحطات التاريخية لمبادرة "الحزام والطريق" من خلال الإنفوجرافيك الذي أعده فريق "سبوتنيك" حول النتائج الحالية لهذه المبادرة.