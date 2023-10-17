https://sputnikarabic.ae/20231017/فئات-زيت-الزيتون-تعلم-الفرق-وكيفية-اختيار-الأنسب-فيديو-1082088997.html

فئات زيت الزيتون... تعلم الفرق وكيفية اختيار الأنسب... فيديو

فئات زيت الزيتون... تعلم الفرق وكيفية اختيار الأنسب... فيديو

اعتمادا على مؤشرات الجودة المحددة على أساس الخصائص الفيزيائية والكيميائية والحسية للزيت، يقسم التشريع الأوروبي زيت الزيتون إلى أربع فئات رئيسية مناسبة... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T08:41+0000

2023-10-17T08:41+0000

2023-10-17T08:42+0000

مجتمع

الصحة

زيت الزيتون

علوم

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صنف التشريع ألأوروبي أربعة أنواع لزيت الزيتون، بحسب مقال نُشر في مجلة "أوليف لاين" على النحو التالي:1- زيت الزيتون غير المكرر من أعلى مستويات الجودة (زيت زيتون البكر الممتاز).2- زيت الزيتون غير المكرر (زيت الزيتون البكر) أو باللغة الإسبانية "أسيت دي أوليفا فيرجن".3- زيت الزيتون المكرر مع إضافة زيت الزيتون غير المكرر (زيت الزيتون) باللغة الإسبانية "أسيت دي أوليفا".4- زيت الزيتون المكرر من الثفل مع إضافة زيت الزيتون غير المكرر (زيت ثفل الزيتون) زيت الزيتون البكر الممتاز، روماس أو باللغة الإسبانية "أسيت دي أوروجو دي أوليفا".أولا، زيت الزيتون غير المكرر من أعلى مستويات الجودة (زيت زيتون البكر الممتاز) أو باللغة الإسبانية "أسيتي دي أوليفا إكسترا فيرجن".يمكن وصف هذا الزيت بـ"الطازج" من الزيتون، كعصير الفاكهة الطازج، دون أي إضافات أو مواد حافظة، يتم الحصول على هذا الزيت عن طريق ضغط الزيتون حصريا بالوسائل الميكانيكية، أي دون استخدام إضافات كيميائية وبيوكيميائية.ثانيا، زيت الزيتون غير المكرر (زيت الزيتون البكر).يخضع زيت الزيتون غير المكرر (زيت الزيتون البكر) لعملية إنتاج مماثلة لجميع الزيوت المعصورة على البارد الأولى ولكنه لا يصل إلى فئة الكمال. وهذا ما يبرر وجود عيوب في الخصائص الحسية لهذا الزيت بحسب لجنة المتذوقين من المجموعة الرسمية الإسبانية "بانل دي كاتا"، وبالتالي، على عكس زيت الزيتون البكر الممتاز الطبيعي (لا يتجاوز 0.8 حموضة)، في هذه الفئة المنفصلة من زيت الزيتون العادي المعصور على البارد يسمح بالحموضة حتى 2°.ثالثا، زيت الزيتون المكرر مع إضافة زيت الزيتون غير المكرر (زيت الزيتون) باللغة الإسبانية "أسيت دي أوليفا".إنه مزيج من زيت الزيتون المكرر وزيت الزيتون البكر الممتاز، أي 85% + 15%. والحد الأقصى للحموضة مسموح به حتى 1° من حمض الأوليك. هذا الزيت ذو جودة ممتازة، إنه مثالي للقلي، لأن وجود أحماض دهنية أكثر استقرارا فيه يجعل درجة حرارة تكوين الدخان أعلى بكثير من درجة حرارة القلي العادي للطعام. عند قلي الطعام بهذا الزيت، لا تتشكل المواد المسرطنة.رابعا، زيت الزيتون من الثفل، المكرر مع إضافة زيت الزيتون غير المكرر (زيت ثفل الزيتون) أو باللغة الإسبانية "أسيت دي أوروجو دي أوليفا".يتم الحصول على هذا الزيت بعد الضغط الثاني لثمار الزيتون، على سبيل المثال، وتكون العملية متطابقة لإنتاج أي زيت نباتي آخر ولكن تستخدم هنا المذيبات العضوية ودرجة الحرارة العالية، وبعد الاستخراج، يتم خلط الزيت الناتج مع "فيرجن إضافي" لخفض الحموضة وتحسين جودة المنتج النهائي.زيت المصباح، زيت المصباح هو زيت، مثل جميع الزيوت المعصورة أولا، يتم الحصول عليه ميكانيكيا ومباشرا من الزيتون، ولكن من زيتون من أسوأ جودة يتم جمعه على الأرض أو مخفوقا أو مجمدا، ويأتي اسم هذا الزيت من استخدامه كوقود للمصابيح والمداخن، في الوقت الحالي، يتم استخدام زيت المصباح لتكريره لاحقا والحصول أيضا على زيت زيتون غير تجاري، زيت مكرر، عديم الرائحة، عديم اللون والمذاق، والذي يتم خلطه بدوره بالزيوت الأولى المعصورة على البارد (من 2 إلى 20%) ويتم الحصول على زيت الزيتون، وهو أمر لا غنى عنه للقلي.

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الصحة, زيت الزيتون, علوم