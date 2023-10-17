https://sputnikarabic.ae/20231017/مظاهرات-شعبية-تعم-شوارع-لبنان-تنديدا-بقصف-مستشفى-في-غزة-1082127816.html
مظاهرات شعبية تعم شوارع لبنان تنديدا بقصف مستشفى في غزة
مظاهرات شعبية تعم شوارع لبنان تنديدا بقصف مستشفى في غزة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيروت، صباح اليوم الأربعاء، عن حدوث تجمعات غاضبة احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T22:06+0000
2023-10-17T22:06+0000
2023-10-17T22:08+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
لبنان
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بيروت - سبوتنيك. وأوضح أن "جالت الشوارع مسيرات سيّارة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وخرجت مسيرات غاضبة من المخيمات الفلسطينية وصولاً إلى أمام السفارتين الفرنسية في بيروت والأمريكية في عوكر.هذا وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيانٍ لها، بأشد العبارات جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي.وشدّد البيان على أن "لبنان يدعو مجدداً" إلى التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الاسرائيلية وإطلاق النار، بغية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين".وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيانٍ له أن "مئات الشهداء في مستشفى المعمداني بفعل الإجرام "الإسرائيلي" والضمير العالمي ساكت عن الظلم".وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيانٍ له: "إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة وآلة الإبادة الإسرائيلية لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء فهل يصحو ضمير العالم؟".وأكد على: "الإدانة للكيان الإسرائيلي على سفكه الدم الفلسطيني مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة وعلى النحو الذي حصل وحدها لا تكفي".وأعلن حزب الله في بيانٍ له عن اعتصام جماهيري غداً في الضاحية الجنوبية لبيروت استنكاراً للعدوان ونصرةً للمقاومة والشعب في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231017/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الهجوم-على-المستشفى-في-غزة-جريمة-حرب-تتحمل-مسؤوليتها-أمريكا-1082127671.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار لبنان
مظاهرات شعبية تعم شوارع لبنان تنديدا بقصف مستشفى في غزة
22:06 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 22:08 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في بيروت، صباح اليوم الأربعاء، عن حدوث تجمعات غاضبة احتجاجاً على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 800 مدني من أطفال ونساء.
بيروت - سبوتنيك
. وأوضح أن "جالت الشوارع مسيرات سيّارة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وخرجت مسيرات غاضبة من المخيمات الفلسطينية وصولاً إلى أمام السفارتين الفرنسية في بيروت والأمريكية في عوكر.
هذا وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيانٍ لها، بأشد العبارات جريمة الحرب البشعة التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى المدنيين الفلسطينيين في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي.
وشدّد البيان على أن "لبنان يدعو مجدداً" إلى التدخل الفوري للمجتمع الدولي لوقف المجازر الاسرائيلية وإطلاق النار، بغية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، ومعالجة الجرحى والمصابين".
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في بيانٍ له أن "مئات الشهداء في مستشفى المعمداني بفعل الإجرام "الإسرائيلي" والضمير العالمي ساكت عن الظلم".
وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيانٍ له: "إسرائيل تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة وآلة الإبادة الإسرائيلية لا تستهدف الشعب الفلسطيني إنما تستهدف البشرية والإنسانية على حد سواء فهل يصحو ضمير العالم؟".
وأكد على: "الإدانة للكيان الإسرائيلي على سفكه الدم الفلسطيني
مساء اليوم في المستشفى المعمداني في قطاع غزة وعلى النحو الذي حصل وحدها لا تكفي".
وأعلن حزب الله في بيانٍ له عن اعتصام جماهيري غداً في الضاحية الجنوبية لبيروت استنكاراً للعدوان ونصرةً للمقاومة والشعب في غزة.