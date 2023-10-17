https://sputnikarabic.ae/20231017/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الهجوم-على-المستشفى-في-غزة-جريمة-حرب-تتحمل-مسؤوليتها-أمريكا-1082127671.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الهجوم على المستشفى في غزة جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها أمريكا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الهجوم على المستشفى في غزة جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها أمريكا
قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على المستشفى في غزة "جريمة حرب"، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجوم. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T21:56+0000
2023-10-17T21:56+0000
2023-10-17T21:56+0000
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقال ميدفيديف عبر حسابه بموقع تليغرام: "الضربة الهائلة للمستشفى في قطاع غزة هي بالتأكيد جريمة حرب"وأضاف: "والمسؤولية النهائية عنها تقع على أولئك الذين يربحون بلا رحمة من الحروب في مختلف البلدان وعلى مختلف القارات. الذين يبذلون بلا تفكير مبالغ ضخمة في الأموال لشراء الأسلحة، محملين صناعتهم العسكرية. الذين ينشرون أكاذيب بخصوص مهمتهم العالمية في حماية القيم الديمقراطية. الولايات المتحدة الأمريكية".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/وزارة-الداخلية-في-غزة-ليست-هناك-نقطة-آمنة-في-كل-قطاع-غزة-والاحتلال-يقصف-في-كل-مكان-1082126892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: الهجوم على المستشفى في غزة جريمة حرب تتحمل مسؤوليتها أمريكا
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قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على المستشفى في غزة "جريمة حرب"، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجوم.
وقال ميدفيديف عبر حسابه بموقع تليغرام: "الضربة الهائلة للمستشفى في قطاع غزة هي بالتأكيد جريمة حرب"
وأضاف: "والمسؤولية النهائية عنها تقع على أولئك الذين يربحون بلا رحمة من الحروب في مختلف البلدان وعلى مختلف القارات. الذين يبذلون بلا تفكير مبالغ ضخمة في الأموال لشراء الأسلحة، محملين صناعتهم العسكرية. الذين ينشرون أكاذيب بخصوص مهمتهم العالمية في حماية القيم الديمقراطية. الولايات المتحدة الأمريكية".
وقصف الجيش الإسرائيلي
، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت
الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.