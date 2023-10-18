https://sputnikarabic.ae/20231018/الانبعاثات-هذا-العام-تصل-لأعلى-مستوى-وعلماء-يحذرون-من-نقطة-تحول-خطيرة-1082158843.html

الانبعاثات هذا العام تصل لأعلى مستوى وعلماء يحذرون من نقطة تحول خطيرة

الانبعاثات هذا العام تصل لأعلى مستوى وعلماء يحذرون من نقطة تحول خطيرة

قال علماء المناخ، يوم أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ترتفع الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، المسؤول عن تسخين الكوكب، بنحو واحد في المئة لتصل إلى أعلى... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T12:48+0000

2023-10-18T12:48+0000

2023-10-18T12:48+0000

علوم

انبعاثات

أخبار المناخ في العالم

اتفاق باريس للمناخ

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وأضاف العلماء أنه يجب خفض التلوث الكربوني إلى النصف تقريبًا خلال العقد الحالي، لتحقيق أهداف العالم المتمثلة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتجنب التأثيرات المناخية الكارثية.وحذّر غلين بيترز، مدير الأبحاث في معهد أبحاث المناخ في النرويج، أنه "كان من المتوقع أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنحو خمسة في المئة هذا العام، وبدلا من ذلك، استمرت في الارتفاع".وتظهر الأرقام الأولية مدى صعوبة خفض الانبعاثات بسرعة كافية لتحقيق هدف اتفاق "باريس"، المتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.لكن هيئة مراقبة الطاقة حذرت أيضًا من التأثير السلبي لزيادة استثمارات الوقود الأحفوري و"الانبعاثات المرتفعة العنيدة"، خلال الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء وأزمة الطاقة الناجمة عن الصراعات العسكرية الجديدة في مناطق متعددة من العالم.وقال بيترز: "الطاقة النظيفة يجب أن تبدأ في استبدال الطلب على الوقود الأحفوري، ولا يبدو أن هذا يحدث بأي شكل من الأشكال حتى الآن، وهو أمر مخيب للآمال".

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علوم, انبعاثات, أخبار المناخ في العالم, اتفاق باريس للمناخ