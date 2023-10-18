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https://sputnikarabic.ae/20231018/دراسة-تتوصل-إلى-العلاقة-بين-تقلبات-ضغط-الدم-والخرف-1082154778.html
دراسة تتوصل إلى العلاقة بين تقلبات ضغط الدم والخرف
دراسة تتوصل إلى العلاقة بين تقلبات ضغط الدم والخرف
قامت مجموعة من الباحثين في جامعة "جنوب أستراليا"، بدراسة حديثة حول العلاقة المباشرة بين التقلبات في ضغط الدم وخطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
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في دراسة جديدة من نوعها نُشرت على موقع "ساينس تيك دايلي"، أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة جنوب أستراليا، وذلك بأخذ عينة مؤلفة من 70 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما، دون أي علامات تشير إلى إصابتهم بالخرف أو الضعف الإدراكي.وتمّت مراقبة تقلبات ضغط الدم على العينة المختارة خلال يوم واحد ولعدة أيام، وكانت النتائج تشير إلى أن تقلب ارتفاع ضغط الدم لديهم سبّب في انخفاض الأداء المعرفي والإدراكي، وهذا يكون بمثابة علامة سريرة مبكرة للضعف الإدراكي، من أجل العمل على تجنبه بأسرع وقت ممكن.ومن هذا المنطلق تنصح الدراسة بتنجب جميع أنواع المأكولات والعادات الصحية التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، كالتمارين الرياضية، وإنقاص الوزن، والحد من شرب الكحول والتدخين.
https://sputnikarabic.ae/20230829/دراسة-حديثة-تكشف-كيف-يساعد-الضحك-في-علاج-مرضى-القلب-1080516745.html
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دراسة تتوصل إلى العلاقة بين تقلبات ضغط الدم والخرف

11:58 GMT 18.10.2023
© Fotolia / Andrei Tsalkoقياس ضغط الدم
قياس ضغط الدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Fotolia / Andrei Tsalko
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قامت مجموعة من الباحثين في جامعة "جنوب أستراليا"، بدراسة حديثة حول العلاقة المباشرة بين التقلبات في ضغط الدم وخطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.
في دراسة جديدة من نوعها نُشرت على موقع "ساينس تيك دايلي"، أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة جنوب أستراليا، وذلك بأخذ عينة مؤلفة من 70 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 60 و80 عاما، دون أي علامات تشير إلى إصابتهم بالخرف أو الضعف الإدراكي.
وتمّت مراقبة تقلبات ضغط الدم على العينة المختارة خلال يوم واحد ولعدة أيام، وكانت النتائج تشير إلى أن تقلب ارتفاع ضغط الدم لديهم سبّب في انخفاض الأداء المعرفي والإدراكي، وهذا يكون بمثابة علامة سريرة مبكرة للضعف الإدراكي، من أجل العمل على تجنبه بأسرع وقت ممكن.

من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم هو أحد عوامل خطر الإصابة بالخرف، ولكن الهدف الرئيسي للدراسة، هو اكتشاف العلاقة بين "التقلبات" في ضغط الدم وخطر الإصابة بالخرف أو ضعف الإدراك، وحسب نتائج الدراسة، يمكن أن يتقلب ضغط الدم عبر أطر زمنية مختلفة - قصيرة وطويلة - ويبدو أن هذا يزيد من خطر الإصابة بالخرف وصحة الأوعية الدموية

داريا جوتريدج
المؤلف الأول للدراسة
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ومن هذا المنطلق تنصح الدراسة بتنجب جميع أنواع المأكولات والعادات الصحية التي تؤدي بشكل أو بآخر إلى ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، كالتمارين الرياضية، وإنقاص الوزن، والحد من شرب الكحول والتدخين.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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