https://sputnikarabic.ae/20231018/مشاهد-مؤلمة-وثقتها-سبوتنيك-لآثار-القصف-الإسرائيلي-على-مستشفى-المعمداني-فيديو-1082158308.html
مشاهد جوية تظهر آثار القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني... فيديو
مشاهد جوية تظهر آثار القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع مصور يبين آثار القصف الذي طال مستشفى "المعمداني"، وكذلك الأضرار التي طالت الأبنية المحيطة بالمستشفى. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T12:31+0000
2023-10-18T12:31+0000
2023-10-18T12:50+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
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وتظهرالمشاهد الجوية، التي تم تصويرها بواسطة طيارة مسيّرة، حجم الدمار الكبير الذي خلّفه القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي العربي (المعمداني). وتعرّض المستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة، يوم أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي، وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل أكثر من 500 شخص معظمهم من النساء والأطفال.وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت الوكالة بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم
مشاهد جوية تظهر آثار القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني... فيديو
12:31 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 12:50 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع مصور يبين آثار القصف الذي طال مستشفى "المعمداني"، وكذلك الأضرار التي طالت الأبنية المحيطة بالمستشفى.
وتظهرالمشاهد الجوية، التي تم تصويرها بواسطة طيارة مسيّرة، حجم الدمار الكبير الذي خلّفه القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي العربي (المعمداني).
وتعرّض المستشفى المعمداني الأهلي في قطاع غزة، يوم أمس الثلاثاء، لقصف صاروخي، وأفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل أكثر من 500 شخص معظمهم من النساء والأطفال.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام على ضحايا مستشفى المعمداني
في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
وحسب وكالة
الأنباء الفلسطينية، قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت الوكالة بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.