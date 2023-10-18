https://sputnikarabic.ae/20231018/هيرش-إسرائيل-تعتزم-تحويل-غزة-إلى-هيروشيما-ولكن-دون-أسلحة-نووية-1082174506.html

هيرش: إسرائيل تعتزم تحويل غزة إلى هيروشيما ولكن دون أسلحة نووية

هيرش: إسرائيل تعتزم تحويل غزة إلى هيروشيما ولكن دون أسلحة نووية

أفاد الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، نقلاً عن مصادر بأن القوات الإسرائيلية تعتزم القيام في قطاع غزة بشيء مماثل لما قامت به أمريكا من تدمير لمدينة هيروشيما... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T19:45+0000

2023-10-18T19:45+0000

2023-10-18T19:45+0000

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

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ونقل هيرش عن مصدره المطلع على خطط الجيش الإسرائيلي قوله: "إن مدينة غزة في طريقها لأن تصبح هيروشيما دون استخدام الأسلحة النووية". ويشير هيرش، مستشهداً أيضًا ببيانات من مصادر، عبر منصة "سوبستاك"، إلى أن "إسرائيل ستشن عملية برية في قطاع غزة من أجل القضاء على جميع أعضاء حركة حماس الفلسطينية المتبقين في المدينة وعدم ترك أي منهم على قيد الحياة". وأضاف الصحفي: "خطة نتنياهو هي أن يقوم الجيش الإسرائيلي بقتل كل عضو في حماس يمكن العثور عليه".

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العالم, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة