https://sputnikarabic.ae/20231018/البنتاغون-واشنطن-وتل-أبيب-لا-تعرفان-عدد-ضحايا-قصف-مستشفى-المعمداني-ولكنه-يقدر-ببضع-عشرات-1082173858.html

البنتاغون: واشنطن وتل أبيب لا تعرفان عدد ضحايا قصف مستشفى المعمداني ولكنه يقدر "ببضع عشرات"

البنتاغون: واشنطن وتل أبيب لا تعرفان عدد ضحايا قصف مستشفى المعمداني ولكنه يقدر "ببضع عشرات"

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه لا معرفة دقيقة لعدد ضحايا الهجوم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هناك اعتقادًا بأن العدد يتراوح في... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T19:02+0000

2023-10-18T19:02+0000

2023-10-18T19:02+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ضابط في القوات الجوية الأمريكية قوله إنه لا يوجد معرفة دقيقة لعدد الضحايا الذين لقوا حتفهم، وأن إسرائيل أيضا لا تعرف العدد الدقيق.وأشار الضابط الأمريكي إلى أن المعلومات الاستخبارية المتوفرة لديهم والتي تم تبادلها مع إسرائيل تشير إلى أن العدد يقتصر على بضعة عشرات على الأكثر.ووفقا للضابط الأمريكي، "هناك تضخيم وانتشار أخبار كاذبة من جانب حركة حماس الفلسطينية بشأن تقدير عدد ضحايا الهجوم على مستشفى المعمداني".وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي بايدن عن الحزن جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة، مشيرًا إلى أن "الجانب الآخر" هو المسؤول عن الانفجار الذي وقع بالمستشفى، و"ليس إسرائيل".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن "بايدن سيحضر اجتماع مجلس وزراء الحرب خلال زيارته إلى إسرائيل".ومن المنتظر أن يجري بايدن محادثات، اليوم الأربعاء، في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، في حين تعلن إسرائيل مواصلة قصفها لقطاع غزة، مهددةً باستمرار الحرب عليه لمدة أربعة أشهر على الأقل.وشنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وأسرت عددا من الإسرائيليين في المستوطنات المجاورة.من جانبها، ردت إسرائيل بضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، فيما وردت أنباء عن سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين نتيجة التصعيد، وبحسب تقديرات مختلفة، هناك ما بين 200 إلى 250 رهينة محتجزين في قطاع غزة.

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