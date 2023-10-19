https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-رفع-الحواجز-الأسمنتية-استعدادا-لفتح-معبر-رفح-فيديو-1082221231.html

إعلام: رفع الحواجز الأسمنتية استعدادا لفتح معبر رفح.. فيديو

إعلام: رفع الحواجز الأسمنتية استعدادا لفتح معبر رفح.. فيديو

أفادت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الخميس، أنه يجري الآن رفع الحواجز الأسمنتية، التي أقيمت قبل أيام أمام بوابة معبر رفح البري، استعدادا لفتحه صباح غد الجمعة،... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T22:17+0000

2023-10-19T22:17+0000

2023-10-19T22:17+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

معبر رفح

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ونقل موقع "القاهرة 24" المصري، أنه يتم رفع الحواجز الأسمنتية من أمام معبر رفح من الجانب المصري، حيث يستعد المعبر لبدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة بعد نجاح المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.وقالت الرئاسة المصرية، صباح اليوم الخميس، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتفق مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال اتصال هاتفي على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة".وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية" تقول إنه جاء ردا على هجوم قامت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي حمل اسم "طوفان الأقصى"، تؤكد تل أبيب أنه راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي وأكثر من 150 أسيرا.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات وقوات الدفاع المدني والمساجد والكنائس، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين قسريا من شمال غزة إلى جنوبها.كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.

https://sputnikarabic.ae/20231019/خبير-في-الشؤون-الإسرائيلية-يكشف-لـسبوتنيك-سر-تراجع-إسرائيل-عن-تشددها-بشأن-فتح-معبر-رفح-1082217869.html

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, معبر رفح