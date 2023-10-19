https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-واشنطن-تعتزم-إرسال-منظومتين-من-القبة-الحديدية-إلى-إسرائيل-1082217715.html
إعلام: واشنطن تعتزم إرسال منظومتين من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل
إعلام: واشنطن تعتزم إرسال منظومتين من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل
أفادت وسائل إعلام غربية، بأن أمريكا تعتزم إرسال منظومتي دفاع جوي من نوع "القبة الحديدية" إلى إسرائيل. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T18:41+0000
2023-10-19T18:41+0000
2023-10-19T18:41+0000
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وجاء في تلك الوسائل: "أبلغ البنتاغون أعضاء الكونغرس في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أنه يعتزم إعادة منظومتي الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى إسرائيل كجزء من صفقة إعادة الإيجار".وأشارت "رويترز" إلى أن نقل الأنظمة قد يتم خلال الأيام المقبلة.وقد قامت أمريكا بالفعل بنقل دفعة من الذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة للقبة الحديدية، ووعدت بمواصلة عمليات التسليم.وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي--إطلاق-حماس-صواريخ-من-لبنان-كان-بموافقة-حزب-الله-الذي-سيتحمل-العواقب-1082217536.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العالم, اسرائيل, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إعلام: واشنطن تعتزم إرسال منظومتين من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل
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أفادت وسائل إعلام غربية، بأن أمريكا تعتزم إرسال منظومتي دفاع جوي من نوع "القبة الحديدية" إلى إسرائيل.
وجاء في تلك الوسائل: "أبلغ البنتاغون أعضاء الكونغرس في مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء، أنه يعتزم إعادة منظومتي الدفاع الصاروخي القبة الحديدية إلى إسرائيل كجزء من صفقة إعادة الإيجار".
وأشارت "رويترز" إلى أن نقل الأنظمة قد يتم خلال الأيام المقبلة.
وقد قامت أمريكا بالفعل بنقل دفعة من الذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة للقبة الحديدية، ووعدت بمواصلة عمليات التسليم.
وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل
بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية
" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.