https://sputnikarabic.ae/20231019/البوصلة-الجديدة-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-نسختها-السابعة-تعقد-في-الرياض-بمشاركة-قادة-العالم-1082211907.html
"البوصلة الجديدة".. مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة تعقد في الرياض بمشاركة قادة العالم
"البوصلة الجديدة".. مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة تعقد في الرياض بمشاركة قادة العالم
تتناول مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة المقرر عقدها خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في الرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"،... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T15:47+0000
2023-10-19T15:47+0000
2023-10-19T16:34+0000
مجتمع
السعودية
العالم
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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعد مبادرة مستقبل الاستثمار مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم، فيما سيتناول مؤتمر هذا العام القضايا المحورية التي تؤرق العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك تغير المناخ، ودور الحكومات، والإمكانات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية في توفير عالم أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا.وتابعت أنه أيضا من بين المشاركين "ديفيد سولومون من شركة (Goldman Sachs) وشيمارا ويكراماناياكي من شركة Macquarie Group، وMukesh Ambani من شركة (Reliance Industries)، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة (Standard Chartered) بيل وينتر، فضلًا عن حضور أكثر من خمسة آلاف ضيف، بما في ذلك مجموعة من القادة في مجال الاستثمار والتمويل من أصحاب القرارات السياسية والتكنولوجية".وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي، ومناقشة الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم في ذه الأثناء.وتابعت: "ستتناول جلسات الحوار مواضيع مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، والمركبات الكهربائية، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، ومجالات العالم الافتراضي، والرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا في أفريقيا، وتطبيقات النانو، والتكنولوجيا الغذائية، وإنشاء المدن الذكية".وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، ياسر الرميان: "يواجه الكوكب والاقتصاد العالمي والمجتمع مجموعة من التحديات الصعبة، منها الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي، والبيئة، وتسريع التقدم التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعليم والصحة"، مبيناً أن النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول موضوع تشكيل مستقبل الإنسانية".
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السعودية, العالم
"البوصلة الجديدة".. مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة تعقد في الرياض بمشاركة قادة العالم
15:47 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 16:34 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
تتناول مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة المقرر عقدها خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في الرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
، تعد مبادرة مستقبل الاستثمار مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم، فيما سيتناول مؤتمر هذا العام القضايا المحورية التي تؤرق العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك تغير المناخ، ودور الحكومات، والإمكانات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية في توفير عالم أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا.
وأضافت: "سيشهد حفل الافتتاح حضور شخصيات بارزة ومنها معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute) ياسر الرميان، وكذلك رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إلى جانب شخصيات مؤثرة مثل رئيس مجموعة شركات (Carlyle) ديفيد روبنشتاين، وراي داليو من شركة (Bridgewater Associates)، وجيمي دايمون من شركة (JP Morgan Chase & Co)، ولاري فنك من شركة (BlackRock)، وجان فرازر من شركة (Citi)، والدكتور باتريس موتسيبي رئيس شركة (African Rainbow Minerals)، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (HSBC) القابضة، نويل كوين، ونيل شين من شركة (Sequoia Capital)".
وتابعت أنه أيضا من بين المشاركين "ديفيد سولومون من شركة (Goldman Sachs) وشيمارا ويكراماناياكي من شركة Macquarie Group، وMukesh Ambani من شركة (Reliance Industries)، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة (Standard Chartered) بيل وينتر، فضلًا عن حضور أكثر من خمسة آلاف ضيف، بما في ذلك مجموعة من القادة في مجال الاستثمار والتمويل من أصحاب القرارات السياسية والتكنولوجية".
وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي، ومناقشة الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم في ذه الأثناء.
وبحسب الوكالة: "سيستكشف قادة التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المؤسسون والرؤساء التنفيذيون وأصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، كيف يمكن تسخير التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم في الوقت الحالي لتحقيق ما هو في مصلحة العالم أجمع".
وتابعت: "ستتناول جلسات الحوار مواضيع مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، والمركبات الكهربائية، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، ومجالات العالم الافتراضي، والرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا في أفريقيا، وتطبيقات النانو، والتكنولوجيا الغذائية، وإنشاء المدن الذكية".
وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، ياسر الرميان: "يواجه الكوكب والاقتصاد العالمي والمجتمع مجموعة من التحديات الصعبة، منها الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي، والبيئة، وتسريع التقدم التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعليم والصحة"، مبيناً أن النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول موضوع تشكيل مستقبل الإنسانية".
وأشار الرئيس التنفيذي لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)، ريتشارد آتياس، إلى أن النسخة السابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار ستعمل بصفتها دليلًا لكل دول العالم لتحديد جوهر عالمي جديد يعيد اكتشاف اتجاهاته في مجال الاستثمار، مضيفا أن المبادرة ستتناول فائدة الأشخاص وأولوياتهم التي يجب مراعاتها عند وضع الإستراتيجية، معربًا عن ترحيبه لجميع المشاركين في هذه النسخة.