https://sputnikarabic.ae/20231019/البوصلة-الجديدة-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-نسختها-السابعة-تعقد-في-الرياض-بمشاركة-قادة-العالم-1082211907.html

"البوصلة الجديدة".. مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة تعقد في الرياض بمشاركة قادة العالم

"البوصلة الجديدة".. مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة تعقد في الرياض بمشاركة قادة العالم

تتناول مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة المقرر عقدها خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في الرياض، تحت عنوان "البوصلة الجديدة"،... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T15:47+0000

2023-10-19T15:47+0000

2023-10-19T16:34+0000

مجتمع

السعودية

العالم

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وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعد مبادرة مستقبل الاستثمار مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم، فيما سيتناول مؤتمر هذا العام القضايا المحورية التي تؤرق العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك تغير المناخ، ودور الحكومات، والإمكانات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية في توفير عالم أكثر عدلًا وأمانًا وازدهارًا.وتابعت أنه أيضا من بين المشاركين "ديفيد سولومون من شركة (Goldman Sachs) وشيمارا ويكراماناياكي من شركة Macquarie Group، وMukesh Ambani من شركة (Reliance Industries)، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة (Standard Chartered) بيل وينتر، فضلًا عن حضور أكثر من خمسة آلاف ضيف، بما في ذلك مجموعة من القادة في مجال الاستثمار والتمويل من أصحاب القرارات السياسية والتكنولوجية".وأشارت إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي، ومناقشة الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم في ذه الأثناء.وتابعت: "ستتناول جلسات الحوار مواضيع مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفضاء، والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الصحية، والمركبات الكهربائية، والروبوتات، والتكنولوجيا الحيوية، والاستدامة، ومجالات العالم الافتراضي، والرياضات الإلكترونية، والتكنولوجيا في أفريقيا، وتطبيقات النانو، والتكنولوجيا الغذائية، وإنشاء المدن الذكية".وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)، ياسر الرميان: "يواجه الكوكب والاقتصاد العالمي والمجتمع مجموعة من التحديات الصعبة، منها الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي، والبيئة، وتسريع التقدم التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعليم والصحة"، مبيناً أن النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار تتناول موضوع تشكيل مستقبل الإنسانية".

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