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https://sputnikarabic.ae/20231019/باحث-سياسي-جزائري-هذه-المرحلة-تعد-انتكاسة-حقيقية-للجيش-الإسرائيلي-1082218240.html
باحث سياسي جزائري: هذه المرحلة تعد انتكاسة حقيقية للجيش الإسرائيلي
باحث سياسي جزائري: هذه المرحلة تعد انتكاسة حقيقية للجيش الإسرائيلي
قال الكاتب والباحث السياسي الجزائري، عمار سيغة، إن الموقف الأمريكي بإرسال مساعدات تقارب 100 مليون دولار للضفة الغربية وقطاع غزة، بالتوازي مع الدعم غير المحدود... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T19:16+0000
2023-10-19T19:16+0000
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واعتبر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن أمريكا تساوي بين الجلاد والضحية ولا تكترث بأحقية الشعب الفلسطيني في قيام دولته وفق ما تقتضيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية.وتابع سيغة: "كل ذلك دلالة على أن أمريكا تعيش تناقضا صارخا حتى في مواقفها الدولية بما في ذلك ما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".وشدد على أن "المواقف الأمريكية منحازة دائما للكيان الصهيوني منذ قيام ما تسمى بدولة إسرائيل، وفق تقاطعات في المصالح بينهما".وأكد أن "المؤشرات الأولى توحي بأن هناك مساع دولية وإقليمية لاحتواء الوضع والسعي لوقف إطلاق النار وفق مقاربة تتعلق بتساوي أوراق الضغط لدى الجانبين فالطرف الفلسطيني لديه العديد من الأسرى الإسرائيليين ما يمكنه من لعب أدوار متقدمة في قضية التفاوض".وحول استمرار قصف قطاع غزة، اعتبر المحلل الجزائري أن الخطة الإسرائيلية واضحة وهي "ضرب القواعد الرئيسة لحماس والتي تقف خلف عملية "طوفان الأقصى"، الذي اجتاحت خلالها العديد من المستوطنات بالأراضي المحتلة".وعن إمكانية دخول "حزب الله" على خط المواجهة ضد اسرائيل، قال سيغة: "نعتقد أن عمليات القصف المتقطعة التي قام بها حزب الله انطلاقا من جنوب لبنان بقصف مستوطنات له دلالات واضحة وهي أن حزب الله يحاول التنسيق مع المقاومة الفلسطينية وتشتيت انتباه وتركيز القوات الإسرائيلية عن قصف غزة".وختم بأن إسرائيل تسعى لتعميم الصراع، وإيجاد مبررات واضحة بأنها بحاجة لمساعدات غربية لتجاوز هذه المرحلة "التي تعتبر انتكاسة حقيقية في مسار وتاريخ الجيش الإسرائيلي الذي رسم مبدأ بأنه الجيش الذي لا يهزم وقوة لا تقهر استخباريا وميدانيا".
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-واشنطن-تعتزم-إرسال-منظومتين-من-القبة-الحديدية-إلى-إسرائيل-1082217715.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي--إطلاق-حماس-صواريخ-من-لبنان-كان-بموافقة-حزب-الله-الذي-سيتحمل-العواقب-1082217536.html
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العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, حصري
العالم العربي, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, حصري

باحث سياسي جزائري: هذه المرحلة تعد انتكاسة حقيقية للجيش الإسرائيلي

19:16 GMT 19.10.2023
© Sputnikالجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 9 أغسطس/ آب 2018
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 9 أغسطس/ آب 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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حصري
قال الكاتب والباحث السياسي الجزائري، عمار سيغة، إن الموقف الأمريكي بإرسال مساعدات تقارب 100 مليون دولار للضفة الغربية وقطاع غزة، بالتوازي مع الدعم غير المحدود لإسرائيل يأتي في إطار سياسات التناقض التي طالما عكفت عليها أمريكا.
واعتبر في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك" أن أمريكا تساوي بين الجلاد والضحية ولا تكترث بأحقية الشعب الفلسطيني في قيام دولته وفق ما تقتضيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وتابع سيغة: "كل ذلك دلالة على أن أمريكا تعيش تناقضا صارخا حتى في مواقفها الدولية بما في ذلك ما يتعلق بالصراع في أوكرانيا".
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
إعلام: واشنطن تعتزم إرسال منظومتين من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل
18:41 GMT
وشدد على أن "المواقف الأمريكية منحازة دائما للكيان الصهيوني منذ قيام ما تسمى بدولة إسرائيل، وفق تقاطعات في المصالح بينهما".
وأكد أن "المؤشرات الأولى توحي بأن هناك مساع دولية وإقليمية لاحتواء الوضع والسعي لوقف إطلاق النار وفق مقاربة تتعلق بتساوي أوراق الضغط لدى الجانبين فالطرف الفلسطيني لديه العديد من الأسرى الإسرائيليين ما يمكنه من لعب أدوار متقدمة في قضية التفاوض".
وحول استمرار قصف قطاع غزة، اعتبر المحلل الجزائري أن الخطة الإسرائيلية واضحة وهي "ضرب القواعد الرئيسة لحماس والتي تقف خلف عملية "طوفان الأقصى"، الذي اجتاحت خلالها العديد من المستوطنات بالأراضي المحتلة".
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
الجيش الإسرائيلي : إطلاق حماس صواريخ من لبنان كان بموافقة "حزب الله" الذي سيتحمل العواقب
18:32 GMT
وعن إمكانية دخول "حزب الله" على خط المواجهة ضد اسرائيل، قال سيغة: "نعتقد أن عمليات القصف المتقطعة التي قام بها حزب الله انطلاقا من جنوب لبنان بقصف مستوطنات له دلالات واضحة وهي أن حزب الله يحاول التنسيق مع المقاومة الفلسطينية وتشتيت انتباه وتركيز القوات الإسرائيلية عن قصف غزة".
وختم بأن إسرائيل تسعى لتعميم الصراع، وإيجاد مبررات واضحة بأنها بحاجة لمساعدات غربية لتجاوز هذه المرحلة "التي تعتبر انتكاسة حقيقية في مسار وتاريخ الجيش الإسرائيلي الذي رسم مبدأ بأنه الجيش الذي لا يهزم وقوة لا تقهر استخباريا وميدانيا".
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