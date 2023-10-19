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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو
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https://sputnikarabic.ae/20231019/تسلسل-زمني-لأحداث-طوفان-الأقصى-بدءا-من-الأسبوع-الثاني-على-إطلاق-العملية-1082190640.html
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بدءا من الأسبوع الثاني على إطلاق العملية
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بدءا من الأسبوع الثاني على إطلاق العملية
يتواصل تصاعد وتيرة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، في أعقاب إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T10:08+0000
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طوفان الأقصى
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فيما يلي نستعرض تسلسلا زمنيا لأبرز أحداث الأسبوع الثاني من العملية، والرد الإسرائيلي عليها.
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انفوجرافيك, طوفان الأقصى, инфографика
انفوجرافيك, طوفان الأقصى, инфографика

تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بدءا من الأسبوع الثاني على إطلاق العملية

10:08 GMT 19.10.2023
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يتواصل تصاعد وتيرة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، في أعقاب إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
فيما يلي نستعرض تسلسلا زمنيا لأبرز أحداث الأسبوع الثاني من العملية، والرد الإسرائيلي عليها.
تسلسل زمني لأحداث طوفان الأقصى بداء من الأسبوع الثاني على إطلاق العملية - سبوتنيك عربي
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