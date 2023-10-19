https://sputnikarabic.ae/20231019/تسلسل-زمني-لأحداث-طوفان-الأقصى-بدءا-من-الأسبوع-الثاني-على-إطلاق-العملية-1082190640.html
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بدءا من الأسبوع الثاني على إطلاق العملية
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بدءا من الأسبوع الثاني على إطلاق العملية
يتواصل تصاعد وتيرة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، في أعقاب إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T10:08+0000
2023-10-19T10:08+0000
2023-10-19T10:08+0000
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انفوجرافيك
طوفان الأقصى
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فيما يلي نستعرض تسلسلا زمنيا لأبرز أحداث الأسبوع الثاني من العملية، والرد الإسرائيلي عليها.
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2023
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, طوفان الأقصى, инфографика
انفوجرافيك, طوفان الأقصى, инфографика
تسلسل زمني لأحداث "طوفان الأقصى" بدءا من الأسبوع الثاني على إطلاق العملية
تابعنا عبر
يتواصل تصاعد وتيرة الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، في أعقاب إطلاق حركة حماس الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
فيما يلي نستعرض تسلسلا زمنيا لأبرز أحداث الأسبوع الثاني من العملية، والرد الإسرائيلي عليها.