https://sputnikarabic.ae/20231019/روسيا-تناقش-مع-باكستان-إمدادات-النفط-طويلة-الأمد--1082216765.html

روسيا تناقش مع باكستان إمدادات النفط طويلة الأمد

روسيا تناقش مع باكستان إمدادات النفط طويلة الأمد

أفاد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ناقشت مع باكستان إمدادات النفط طويلة الأجل، وأن المحادثات بهذا الصدد لا تزال جارية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T17:56+0000

2023-10-19T17:56+0000

2023-10-19T17:56+0000

روسيا

باكستان

سوق النفط

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وقال شولغينوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مسألة إبرام عقود لإمدادات النفط طويلة الأجل إلى باكستان: "لقد ناقشنا هذه المسألة، هناك بالفعل بعض التفاهم. ولا تزال المحادثات جارية".وكان وفد باكستاني برئاسة وزير الطاقة الباكستاني محمد علي، شارك في أسبوع الطاقة الروسي، وهو منتدى عقد في موسكو خلال الفترة من 11 إلى 13 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن الوزير شولغينوف ونظيره الباكستاني محمد علي، ناقشا آفاق زيادة إمدادات الهيدروكربونات الروسية إلى باكستان، خلال أسبوع الطاقة الروسي.

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