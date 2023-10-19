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روسيا تناقش مع باكستان إمدادات النفط طويلة الأمد
روسيا تناقش مع باكستان إمدادات النفط طويلة الأمد
أفاد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ناقشت مع باكستان إمدادات النفط طويلة الأجل، وأن المحادثات بهذا الصدد لا تزال جارية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T17:56+0000
2023-10-19T17:56+0000
روسيا
باكستان
سوق النفط
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وقال شولغينوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مسألة إبرام عقود لإمدادات النفط طويلة الأجل إلى باكستان: "لقد ناقشنا هذه المسألة، هناك بالفعل بعض التفاهم. ولا تزال المحادثات جارية".وكان وفد باكستاني برئاسة وزير الطاقة الباكستاني محمد علي، شارك في أسبوع الطاقة الروسي، وهو منتدى عقد في موسكو خلال الفترة من 11 إلى 13 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن الوزير شولغينوف ونظيره الباكستاني محمد علي، ناقشا آفاق زيادة إمدادات الهيدروكربونات الروسية إلى باكستان، خلال أسبوع الطاقة الروسي.
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روسيا, باكستان, سوق النفط
روسيا, باكستان, سوق النفط

روسيا تناقش مع باكستان إمدادات النفط طويلة الأمد

17:56 GMT 19.10.2023
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استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
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أفاد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الخميس، بأن روسيا ناقشت مع باكستان إمدادات النفط طويلة الأجل، وأن المحادثات بهذا الصدد لا تزال جارية.
وقال شولغينوف لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول مسألة إبرام عقود لإمدادات النفط طويلة الأجل إلى باكستان: "لقد ناقشنا هذه المسألة، هناك بالفعل بعض التفاهم. ولا تزال المحادثات جارية".

وأشار الوزير إلى أن روسيا عرضت أيضا على باكستان شراء الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك من شركة "نوفاتيك"، في السوق الفورية، وتجري مفاوضات أيضا بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويل الأجل.

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وكان وفد باكستاني برئاسة وزير الطاقة الباكستاني محمد علي، شارك في أسبوع الطاقة الروسي، وهو منتدى عقد في موسكو خلال الفترة من 11 إلى 13 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وأعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن الوزير شولغينوف ونظيره الباكستاني محمد علي، ناقشا آفاق زيادة إمدادات الهيدروكربونات الروسية إلى باكستان، خلال أسبوع الطاقة الروسي.
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