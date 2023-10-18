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https://sputnikarabic.ae/20231018/إيران-تدعو-إلى-فرض-حظر-نفطي-على-إسرائيل-وطرد-سفرائها-من-الدول-التي-لها-علاقات-معها-1082143422.html
إيران تدعو إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل وطرد سفرائها من الدول التي لها علاقات معها
إيران تدعو إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل وطرد سفرائها من الدول التي لها علاقات معها
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أنه "تواصل مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لتنسيق وجهات النظر بشأن جرائم إسرائيل قبل اجتماع... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T09:52+0000
2023-10-18T09:52+0000
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ودعا عبد اللهيان "الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني"، مشددًا على ضرورة "طرد سفراء النظام الإسرائيلي من الدول التي لها علاقات معه".وقال إن "إيران والسعودية متفقتان على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة"، مؤكدًا أن "المقاومة في المنطقة مستقلة ولا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الظروف على هذا الشكل".واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إسرائيل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وشدد المرشد الإيراني على "ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها وأنها تشرف حاليا على سياسة إسرائيل"، متابعًا: "على كل الأطراف ألا تطلب لاحقًا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردا على جرائم الصهاينة".يأتي ذلك غداة قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، مشيرة إلى أن "أكثر من 500 مواطن على الأقل، سقطوا ما بين شهيد وجريح".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار قطاع غزة

إيران تدعو إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل وطرد سفرائها من الدول التي لها علاقات معها

09:52 GMT 18.10.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليسار) ونظيره السعودي فيصل بن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في الرياض في 17 أغسطس 2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (إلى اليسار) ونظيره السعودي فيصل بن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا في الرياض في 17 أغسطس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أنه "تواصل مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لتنسيق وجهات النظر بشأن جرائم إسرائيل قبل اجتماع منظمة التعاون الإسلامي".
ودعا عبد اللهيان "الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني"، مشددًا على ضرورة "طرد سفراء النظام الإسرائيلي من الدول التي لها علاقات معه".
وقال إن "إيران والسعودية متفقتان على ضرورة وقف جرائم الحرب ضد المدنيين وفتح المعابر ووقف تهجير سكان غزة"، مؤكدًا أن "المقاومة في المنطقة مستقلة ولا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الظروف على هذا الشكل".
الذكرى الـ 40 على الثورة الإسلامية الإيرانية، اسقطا نظام الشاه في 1979، مسيرات في طهران، إيران 11 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بـ "صدمة أخرى" إذا لم توقف جرائمها بحق غزة
أمس, 12:08 GMT
واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إسرائيل "بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".
وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وشدد المرشد الإيراني على "ضرورة أن تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها وأنها تشرف حاليا على سياسة إسرائيل"، متابعًا: "على كل الأطراف ألا تطلب لاحقًا من أحد منع فريق ما من القيام بخطوات ردا على جرائم الصهاينة".
يأتي ذلك غداة قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، مشيرة إلى أن "أكثر من 500 مواطن على الأقل، سقطوا ما بين شهيد وجريح".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
السيسي لإسرائيل: لماذا لا يتم نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء
08:29 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
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