عربي
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/صحيفة-أمريكية-تكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-على-الجبهة--1082215703.html
صحيفة أمريكية تكشف مصير الجيش الأوكراني على الجبهة
صحيفة أمريكية تكشف مصير الجيش الأوكراني على الجبهة
أفادت صحيفة أمريكية بأن الجيش الأوكراني فقد فرصة التقدم والسيطرة على أي أراضٍ بيد القوات الروسية، ولن ينجح الهجوم لا في الخريف ولا في الشتاء. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T17:26+0000
2023-10-19T17:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146055_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_6936235a4f47ab8d7e7a59d769f5c39d.jpg
وبحسب تلك الصحيفة، قال فريدريك ميرتنز، المحلل الاستراتيجي في مركز "لاهاي" للدراسات الأمنية: "أخشى أنه سيتعين علينا الآن الاعتراف بأن أوكرانيا لم يعد لديها فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة ومهمة على الأرض".وكما ورد في المقال، فإن تربة الخريف الرطبة، ثم الشتاء البارد، لن تسمح للقوات الأوكرانية بخوض معارك نشطة ومحاولة التقدم، على الرغم من تصريحات مسؤولي كييف بأن الجيش الأوكراني لن يتخلى عن الاشتباكات المسلحة.وذكرت صحيفة "نيوزويك" أيضًا أنه بسبب التربة اللزجة، فإن دبابات "أبرامز" الأمريكية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا لن تتمكن على الأرجح من تحقيق إمكاناتها، وبسبب وزنها سوف تفقد قدرتها على الحركة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، إنه منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بلغت الخسائر للقوات الأوكرانية، أكثر من 90 ألف جندي. هذه خسائر في القوى البشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات.
https://sputnikarabic.ae/20231019/قذيفة-روسية-تسقط-في-قلب-شبكة-خنادق-أوكرانية-فيديو-1082212057.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/12/1081146055_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_fa9c32844ef21f269669727beb68bb8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

صحيفة أمريكية تكشف مصير الجيش الأوكراني على الجبهة

17:26 GMT 19.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت صحيفة أمريكية بأن الجيش الأوكراني فقد فرصة التقدم والسيطرة على أي أراضٍ بيد القوات الروسية، ولن ينجح الهجوم لا في الخريف ولا في الشتاء.
وبحسب تلك الصحيفة، قال فريدريك ميرتنز، المحلل الاستراتيجي في مركز "لاهاي" للدراسات الأمنية: "أخشى أنه سيتعين علينا الآن الاعتراف بأن أوكرانيا لم يعد لديها فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة ومهمة على الأرض".
وكما ورد في المقال، فإن تربة الخريف الرطبة، ثم الشتاء البارد، لن تسمح للقوات الأوكرانية بخوض معارك نشطة ومحاولة التقدم، على الرغم من تصريحات مسؤولي كييف بأن الجيش الأوكراني لن يتخلى عن الاشتباكات المسلحة.
طائرة روسية تلقي قنابل على مواقع الإرهابيين في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذيفة روسية تسقط في "قلب" شبكة خنادق أوكرانية... فيديو
15:38 GMT
وذكرت صحيفة "نيوزويك" أيضًا أنه بسبب التربة اللزجة، فإن دبابات "أبرامز" الأمريكية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا لن تتمكن على الأرجح من تحقيق إمكاناتها، وبسبب وزنها سوف تفقد قدرتها على الحركة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، إنه منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بلغت الخسائر للقوات الأوكرانية، أكثر من 90 ألف جندي. هذه خسائر في القوى البشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMTПоднимающийся дым после израильского авиаудара по сектору Газа, наблюдаемый с юга Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو05:16 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 أكتوبر, 19:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала