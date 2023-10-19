https://sputnikarabic.ae/20231019/صحيفة-أمريكية-تكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-على-الجبهة--1082215703.html
صحيفة أمريكية تكشف مصير الجيش الأوكراني على الجبهة
صحيفة أمريكية تكشف مصير الجيش الأوكراني على الجبهة
أفادت صحيفة أمريكية بأن الجيش الأوكراني فقد فرصة التقدم والسيطرة على أي أراضٍ بيد القوات الروسية، ولن ينجح الهجوم لا في الخريف ولا في الشتاء. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T17:26+0000
2023-10-19T17:26+0000
2023-10-19T17:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب تلك الصحيفة، قال فريدريك ميرتنز، المحلل الاستراتيجي في مركز "لاهاي" للدراسات الأمنية: "أخشى أنه سيتعين علينا الآن الاعتراف بأن أوكرانيا لم يعد لديها فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة ومهمة على الأرض".وكما ورد في المقال، فإن تربة الخريف الرطبة، ثم الشتاء البارد، لن تسمح للقوات الأوكرانية بخوض معارك نشطة ومحاولة التقدم، على الرغم من تصريحات مسؤولي كييف بأن الجيش الأوكراني لن يتخلى عن الاشتباكات المسلحة.وذكرت صحيفة "نيوزويك" أيضًا أنه بسبب التربة اللزجة، فإن دبابات "أبرامز" الأمريكية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا لن تتمكن على الأرجح من تحقيق إمكاناتها، وبسبب وزنها سوف تفقد قدرتها على الحركة.وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، إنه منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بلغت الخسائر للقوات الأوكرانية، أكثر من 90 ألف جندي. هذه خسائر في القوى البشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات.
https://sputnikarabic.ae/20231019/قذيفة-روسية-تسقط-في-قلب-شبكة-خنادق-أوكرانية-فيديو-1082212057.html
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
صحيفة أمريكية تكشف مصير الجيش الأوكراني على الجبهة
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أفادت صحيفة أمريكية بأن الجيش الأوكراني فقد فرصة التقدم والسيطرة على أي أراضٍ بيد القوات الروسية، ولن ينجح الهجوم لا في الخريف ولا في الشتاء.
وبحسب تلك الصحيفة، قال فريدريك ميرتنز، المحلل الاستراتيجي في مركز "لاهاي" للدراسات الأمنية: "أخشى أنه سيتعين علينا الآن الاعتراف بأن أوكرانيا لم يعد لديها فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة ومهمة على الأرض".
وكما ورد في المقال، فإن تربة الخريف الرطبة، ثم الشتاء البارد، لن تسمح للقوات الأوكرانية بخوض معارك نشطة ومحاولة التقدم، على الرغم من تصريحات مسؤولي كييف بأن الجيش الأوكراني لن يتخلى عن الاشتباكات المسلحة.
وذكرت صحيفة "نيوزويك" أيضًا أنه بسبب التربة اللزجة، فإن دبابات "أبرامز" الأمريكية التي تم تسليمها إلى أوكرانيا لن تتمكن على الأرجح من تحقيق إمكاناتها، وبسبب وزنها سوف تفقد قدرتها على الحركة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار، إنه منذ بداية ما يسمى بالهجوم المضاد، بلغت الخسائر للقوات الأوكرانية، أكثر من 90 ألف جندي. هذه خسائر في القوى البشرية لا يمكن تعويضها، و557 دبابة، ونحو 1900 مدرعة ومركبات من مختلف الفئات.