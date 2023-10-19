https://sputnikarabic.ae/20231019/فصيل-عربي-يتبنى-الهجوم-على-قاعدة-التنف-الأمريكية-1082209025.html
فصيل عربي يتبنى الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية
فصيل عربي يتبنى الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية
تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، التي تضم جماعات مسلحة، أنها هاجمت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بمساعدة طائرات دون طيار. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:22+0000
2023-10-19T14:22+0000
2023-10-19T14:22+0000
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ونقلت قناة "الميادين" التلفزيونية بيان المقاومة الإسلامية: "المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الأمريكية في حقل غاز كونوكو شمال شرقي دير الزور ".وأضاف البيان: "مقاتلينا من أجل الإيمان هاجموا قاعدة التنف بمساعدة ثلاث طائرات دون طيار حققت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "تم شن هجوم مجهول المصدر بطائرة مسيرة استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمال شرقي دير الزور، والتي تضم جنوداً ما يسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم فجر الخميس".وكانت قوات ما يسمى "التحالف الدولي" و"جيش سورية الحرة" الذي شكله ويقوده الاحتلال الأمريكي، قد أعلنا رفع الجاهزية القتالية، داخل قاعدة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية، كما شمل الاستنفار القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور، تحسبًا لهجمات بطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من تعرض عدد من قواعده لهجمات مشابهة في العراق على خلفية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائلي بحق سكان قطاع غزة في فلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/هجوم-بالطائرات-المسيرة-يستهدف-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1082190740.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم
فصيل عربي يتبنى الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية
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تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، التي تضم جماعات مسلحة، أنها هاجمت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بمساعدة طائرات دون طيار.
ونقلت قناة "الميادين" التلفزيونية بيان المقاومة الإسلامية: "المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الأمريكية في حقل غاز كونوكو شمال شرقي دير الزور ".
وأضاف البيان: "مقاتلينا من أجل الإيمان هاجموا قاعدة التنف بمساعدة ثلاث طائرات دون طيار حققت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "تم شن هجوم مجهول المصدر بطائرة مسيرة استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمال شرقي دير الزور، والتي تضم جنوداً ما يسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم فجر الخميس".
وكانت قوات ما يسمى "التحالف الدولي" و"جيش سورية الحرة" الذي شكله ويقوده الاحتلال الأمريكي، قد أعلنا رفع الجاهزية القتالية، داخل قاعدة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية، كما شمل الاستنفار القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور، تحسبًا لهجمات بطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من تعرض عدد من قواعده لهجمات مشابهة في العراق على خلفية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائلي بحق سكان قطاع غزة في فلسطين.