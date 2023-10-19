عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231019/فصيل-عربي-يتبنى-الهجوم-على-قاعدة-التنف-الأمريكية-1082209025.html
فصيل عربي يتبنى الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية
فصيل عربي يتبنى الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية
تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، التي تضم جماعات مسلحة، أنها هاجمت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بمساعدة طائرات دون طيار. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T14:22+0000
2023-10-19T14:22+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102448/81/1024488127_0:190:2020:1326_1920x0_80_0_0_b43e585f9d58f1745fa9a7129382a355.jpg
ونقلت قناة "الميادين" التلفزيونية بيان المقاومة الإسلامية: "المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الأمريكية في حقل غاز كونوكو شمال شرقي دير الزور ".وأضاف البيان: "مقاتلينا من أجل الإيمان هاجموا قاعدة التنف بمساعدة ثلاث طائرات دون طيار حققت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "تم شن هجوم مجهول المصدر بطائرة مسيرة استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمال شرقي دير الزور، والتي تضم جنوداً ما يسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم فجر الخميس".وكانت قوات ما يسمى "التحالف الدولي" و"جيش سورية الحرة" الذي شكله ويقوده الاحتلال الأمريكي، قد أعلنا رفع الجاهزية القتالية، داخل قاعدة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية، كما شمل الاستنفار القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور، تحسبًا لهجمات بطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من تعرض عدد من قواعده لهجمات مشابهة في العراق على خلفية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائلي بحق سكان قطاع غزة في فلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/هجوم-بالطائرات-المسيرة-يستهدف-قاعدتين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1082190740.html
الولايات المتحدة الأمريكية
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102448/81/1024488127_0:0:2020:1515_1920x0_80_0_0_87d786479a1139fe4182e922e080aab3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, العالم

فصيل عربي يتبنى الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية

14:22 GMT 19.10.2023
© AP Photo / Hammurabi's Justice Newsمنطقة التنف، سوريا
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Hammurabi's Justice News
تابعنا عبرTelegramNabd
تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، التي تضم جماعات مسلحة، أنها هاجمت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بمساعدة طائرات دون طيار.
ونقلت قناة "الميادين" التلفزيونية بيان المقاومة الإسلامية: "المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على القوات الأمريكية في حقل غاز كونوكو شمال شرقي دير الزور ".
وأضاف البيان: "مقاتلينا من أجل الإيمان هاجموا قاعدة التنف بمساعدة ثلاث طائرات دون طيار حققت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور: "تم شن هجوم مجهول المصدر بطائرة مسيرة استهدف قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شمال شرقي دير الزور، والتي تضم جنوداً ما يسمى بقوات "التحالف الدولي" المزعوم فجر الخميس".
مظاهرات في ريف دير الزور بسوريا تنديدا بممارسات الجيش الأمريكي وتنظيم قسد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
هجوم بالطائرات المسيرة يستهدف قاعدتين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
10:04 GMT
وكانت قوات ما يسمى "التحالف الدولي" و"جيش سورية الحرة" الذي شكله ويقوده الاحتلال الأمريكي، قد أعلنا رفع الجاهزية القتالية، داخل قاعدة "التنف" على الحدود السورية الأردنية العراقية، كما شمل الاستنفار القواعد الأمريكية في ريف محافظة دير الزور، تحسبًا لهجمات بطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من تعرض عدد من قواعده لهجمات مشابهة في العراق على خلفية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائلي بحق سكان قطاع غزة في فلسطين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMTПоднимающийся дым после израильского авиаудара по сектору Газа, наблюдаемый с юга Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. استمرار القصف الإسرائيلي لغزة و"حزب الله" يصعد المواجهة.. صور وفيديو05:16 GMTЗенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17 أكتوبر, 19:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала