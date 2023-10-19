https://sputnikarabic.ae/20231019/مجهولون-يفجرون-خط-الغاز-الواصل-إلى-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-شرقي-سوريا-1082219936.html
مجهولون يفجرون خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" شرقي سوريا
مجهولون يفجرون خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" شرقي سوريا
قام مجهولون بتفجير خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي والذي يحتله الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له في ريف محافظة ديرالزور الشمالي، شرقي سوريا. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T20:20+0000
2023-10-19T20:20+0000
2023-10-19T20:24+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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ونقل مراسل "سبوتنيك" في دير الزور عن مصادر محلية أن استهداف أنبوب نقل الغاز الذي يستخدمه الجيش الأمريكي وأعوانه لسرقة الغاز الطبيعي الذي ينتجه معمل "كونيكو"، تم في منطقة بادية أبو خشب غربي المحافظة.وأضافت المصادر أن انفجارا ضخما ضرب الأنبوب وهز المنطقة بأكملها، تلاه استنفار كامل للجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في ميلشيا "قسد"، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي والمسير الأمريكي في سماء المنطقة بحثا عن الفاعلين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك
مجهولون يفجرون خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" شرقي سوريا
20:20 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 20:24 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
قام مجهولون بتفجير خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز الطبيعي والذي يحتله الجيش الأمريكي كقاعدة لا شرعية له في ريف محافظة ديرالزور الشمالي، شرقي سوريا.
ونقل مراسل "سبوتنيك" في دير الزور عن مصادر محلية أن استهداف أنبوب نقل الغاز الذي يستخدمه الجيش الأمريكي وأعوانه لسرقة الغاز الطبيعي الذي ينتجه معمل "كونيكو"، تم في منطقة بادية أبو خشب غربي المحافظة.
وأضافت المصادر أن انفجارا ضخما ضرب الأنبوب وهز المنطقة بأكملها، تلاه استنفار كامل للجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له في ميلشيا "قسد"، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المروحي والمسير الأمريكي في سماء المنطقة بحثا عن الفاعلين.