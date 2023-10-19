https://sputnikarabic.ae/20231019/محلل-سياسي-أمريكي-جيشنا-أضعف-من-أن-ينتصر-بالحرب-في-الشرق-الأوسط-وبايدن-لا-يدرك-ذلك-1082187802.html

محلل سياسي أمريكي: جيشنا أضعف من أن ينتصر بالحرب في الشرق الأوسط وبايدن لا يدرك ذلك

محلل سياسي أمريكي: جيشنا أضعف من أن ينتصر بالحرب في الشرق الأوسط وبايدن لا يدرك ذلك

صرح المحلل السياسي الأمريكي، والصحفي السابق في قناة "فوكس نيوز"، تاكر كارلسون، في برنامجه عبر منصة "إكس"، بأن الولايات المتحدة ستخسر في الحرب في الشرق الأوسط... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T09:08+0000

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ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن كارلسون، قوله بأن "المخاطر تفوق بكثير ما يدركه العديد من الأمريكيين، حيث أنه من السهل أن نتخيل عدة دول أخرى تنجذب إلى الصراع بين إسرائيل وحماس".ويرى كارلسون أن "من بين الدول التي ربما تشارك في الصراع في الشرق الأوسط: روسيا وإيران وتركيا والصين والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، وربما العديد من الدول الأخرى"، على حد قوله.وأضاف المحلل السياسي الأمريكي أنه من المحتمل أن تساند بعض الدول إسرائيل والولايات المتحدة، لكن معظم الدول المشاركة في الصراع ستتوحد ضد واشنطن، وهنا ستكون المشكلة، فالجيش الأمريكي أضعف مما كان عليه في الخمسين سنة الماضية".وانتقد كارلسون التصريح الأخير للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصف فيه الأخير، في سياق دعم أوكرانيا وإسرائيل، الولايات المتحدة بأنها "أقوى دولة في تاريخ البشرية"، وخلص كارلسون إلى القول بأن "الغرور يسبق الدمار، هذه القاعدة كانت وستظل كذلك دائما".يذكر أنه في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق على إسرائيل من قطاع غزة، حيث اخترقت الحدود، مما أسفر عن مقتل واحتجاز أشخاص في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة، فيما ردت إسرائيل بضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة.

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https://sputnikarabic.ae/20231019/الحرس-الثوري-الإيراني-سنستخدم-قدراتنا-في-الوقت-اللازم-للقضاء-على-إسرائيل-1082184247.html

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