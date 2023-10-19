https://sputnikarabic.ae/20231019/كيم-جونغ-أون-يلتقي-مع-لافروف-في-بيونغ-يانغ-لأكثر-من-ساعة-1082188615.html
كيم جونغ أون يلتقي مع لافروف في بيونغ يانغ لأكثر من ساعة
كيم جونغ أون يلتقي مع لافروف في بيونغ يانغ لأكثر من ساعة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الوزير سيرغي لافروف التقى مع رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في العاصمة بيونغ يانغ، وعقد معه اجتماعا استمر... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T09:20+0000
2023-10-19T09:20+0000
2023-10-19T09:20+0000
روسيا
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وجاء في إحاطة صحفية للوزارة، أن "لقاء الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم في بيونغ يانغ، استمر أكثر من ساعة".ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، تأتي بعد شهر من زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، للشرق الأقصى الروسي ولقائه مع الرئيس الروسي في مدينة أمور في منطقة أمورسك في روسيا.وتعود آخر زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية، إلى نهاية مايو/ أيار 2018، وكان قد زار بيونغ يانغ أيضًا في عامي 2009 و2004.
https://sputnikarabic.ae/20231018/لافروف-الزيارة-إلى-بيونغ-يانغ-توفر-فرصة-لبحث-تنفيذ-الاتفاقيات-بين-بوتين-وكيم-جونغ-أون-1082169079.html
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روسيا
كيم جونغ أون يلتقي مع لافروف في بيونغ يانغ لأكثر من ساعة
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الوزير سيرغي لافروف التقى مع رئيس كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في العاصمة بيونغ يانغ، وعقد معه اجتماعا استمر أكثر من ساعة بقليل.
وجاء في إحاطة صحفية للوزارة، أن "لقاء الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم في بيونغ يانغ، استمر أكثر من ساعة".
ووصل لافروف إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، في زيارة تستمر يومين، تأتي بعد شهر من زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
، للشرق الأقصى الروسي ولقائه مع الرئيس الروسي في مدينة أمور في منطقة أمورسك في روسيا.
وتعود آخر زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية، إلى نهاية مايو/ أيار 2018، وكان قد زار بيونغ يانغ أيضًا في عامي 2009 و2004.