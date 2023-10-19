https://sputnikarabic.ae/20231019/منسقة-برامج-تنمية-القارة-الأفريقية-بحاجة-لدعم--كبير-في-قطاع-الصحة-وصناعة-الدواء-1082185379.html

منسقة برامج تنمية: القارة الأفريقية بحاجة لدعم كبير في قطاع الصحة وصناعة الدواء

منسقة برامج تنمية: القارة الأفريقية بحاجة لدعم كبير في قطاع الصحة وصناعة الدواء

قالت الدكتورة غادة أبو زيد أحمد، منسقة وخبيرة برامج التنمية الصناعية كممثلة للبنك الأفريقي للتنمية، إن العديد من الدول الأفريقية بحاجة لدعم قطاع الصحة على... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T08:00+0000

2023-10-19T08:00+0000

2023-10-19T08:00+0000

حصري

منتدى الاستثمار العالمي 2023

العالم العربي

العالم

أخبار العالم الآن

أبو ظبي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/13/1082184570_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_62ce400ced0a0728fda40437b25d67d8.jpg

وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك"، خلال مشاركتها في النسخة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي، أن صناعة الدواء تلعب دورا مهما في تحقيق هدف التنمية المستدامة الثالث، الخاص بالارتقاء بالجانب الصحي.ولفتت أبو زيد إلى أن أفريقيا تنتج 1 في المئة فقط من الأمصال، وتستورد نحو 99 في المئة. موضحة أن أزمة كوفيد-19 كشفت عن الأزمات التي يعيشها قطاع الصحة في العديد من الدول وضرورة الاستثمار في القطاع.وشددت أبو زيد على أن الدول الأفريقية تحتاج إلى الكثير من العمل والاستثمار في قطاع الصحة، وأن البنك أطلق استراتيجيتين، الأولى منهما تخص قطاع الصحة والاستثمار فيه، وتتعلق الاستراتيجية الثانية بجوانب التدريب والتعليم وصناعة الدواء.وشددت على ضرورة مساعدة الشركات في القارة الأفريقية للتوسع في صناعة الأدوية، والتي يقوم بها البنك في الوقت الراهن، مع ضرورة إنشاء خطوط إنتاج جديدة.ولفتت المتحدثة إلى ضرورة إزالة الصعوبات والعراقيل التي تواجه صناعة الأدوية والصناعات الخاصة بالقطاع الصحي، وكذلك فيما يتعلق بالعمل على التجارة البينية للدواء في أفريقيا، وكذلك التعاون بين الدول في هذا الإطار.ويجمع المنتدى نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.ويعتبر منتدى الاستثمار العالمي، الذي تم تأسيسه وإطلاقه بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، حدثا رئيسيا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء العالم، لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.

أبو ظبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, منتدى الاستثمار العالمي 2023, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أبو ظبي, الأخبار