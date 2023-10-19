https://sputnikarabic.ae/20231019/-وصول-سيارات-جيب--مدرعة-من-أمريكا-إلى-إسرائيل-فيديو-1082204511.html
وصول سيارات جيب مدرعة من أمريكا إلى إسرائيل... فيديو
وصول سيارات جيب مدرعة من أمريكا إلى إسرائيل... فيديو
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن طائرة شحن أمريكية تحمل أول شحنة من سيارات الجيب المدرعة للجيش الإسرائيلي هبطت، اليوم الخميس، في مطار بن غوريون في تل... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:58+0000
2023-10-19T13:58+0000
2023-10-19T13:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
العالم
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وأضافت الصحيفة" تهدف الشحنة، التي تصل من الولايات المتحدة في خضم الحرب لأول مرة منذ عقود، إلى استبدال عشرات المركبات المتضررة في الحرب".وتابعت: "منذ بداية الحرب، وقّعت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر شراء في إسرائيل والخارج لمركبات ومعدات ثقيلة بقيمة تزيد عن 400 مليون شيكل".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم إسرائيل بكل السبل، وقام وزير خارجيتها بزيارة تل أبيب مرتين، بينما قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة أخرى لتأكيد دعم واشنطن لإسرائيل.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
وصول سيارات جيب مدرعة من أمريكا إلى إسرائيل... فيديو
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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن طائرة شحن أمريكية تحمل أول شحنة من سيارات الجيب المدرعة للجيش الإسرائيلي هبطت، اليوم الخميس، في مطار بن غوريون في تل أبيب.
وأضافت الصحيفة
" تهدف الشحنة، التي تصل من الولايات المتحدة في خضم الحرب لأول مرة منذ عقود، إلى استبدال عشرات المركبات المتضررة في الحرب".
وتابعت: "منذ بداية الحرب، وقّعت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر شراء في إسرائيل والخارج لمركبات ومعدات ثقيلة بقيمة تزيد عن 400 مليون شيكل".
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم إسرائيل بكل السبل، وقام وزير خارجيتها بزيارة تل أبيب مرتين، بينما قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة أخرى لتأكيد دعم واشنطن
لإسرائيل.