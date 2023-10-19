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الصين تنتقد الولايات المتحدة لعرقلتها اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي
الصين تنتقد الولايات المتحدة لعرقلتها اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، أن الصين تشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن الدولي من تبني مشروع قرار بشأن... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T09:12+0000
2023-10-19T09:12+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
الصين
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وقالت ماو نينغ في مؤتمر صحفي: "الصين تشعر بخيبة أمل عميقة لأن الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار بشأن قضية فلسطين".وجاء في الوثيقة أن "مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري ومستدام ومحترم بالكامل".وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، عن أسف موسكو جراء مماطلة مجلس الأمن الدولي وعدم تبنيه قرار روسيا بشأن غزة.وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار إنساني روسي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.وبذلك فشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9، في المجلس المؤلف من 15 عضوا.ودعا مشروع القرار الروسي إلى إطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين؛ كما أدان العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20231018/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يوجه-طلبا-عاجلا-إلى-مواطنيه-في-الدول-العربية-1082136907.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الصين
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الصين

الصين تنتقد الولايات المتحدة لعرقلتها اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي

09:12 GMT 19.10.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم الخميس، أن الصين تشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن الدولي من تبني مشروع قرار بشأن قضية فلسطين.
وقالت ماو نينغ في مؤتمر صحفي: "الصين تشعر بخيبة أمل عميقة لأن الولايات المتحدة منعت مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار بشأن قضية فلسطين".

ولم يعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، مشروع القرار الإنساني الروسي حول غزة وإسرائيل بشأن وقف إطلاق النار.

وجاء في الوثيقة أن "مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري ومستدام ومحترم بالكامل".
وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، عن أسف موسكو جراء مماطلة مجلس الأمن الدولي وعدم تبنيه قرار روسيا بشأن غزة.
إجلاء الإسرائيليين من إسرائيل - مواطن نمساوي يصل مطار شويتشات بالقرب من فينا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوجه طلبا عاجلا إلى مواطنيه في الدول العربية
أمس, 06:39 GMT
وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار إنساني روسي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار، وصوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان؛ بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت، وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا والإكوادور وغانا.

وبذلك فشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9، في المجلس المؤلف من 15 عضوا.
ودعا مشروع القرار الروسي إلى إطلاق سراح الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين المحتاجين؛ كما أدان العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية.
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