https://sputnikarabic.ae/20231020/أردوغان-يصف-الوضع-في-الشرق-الأوسط-بأنه-جنون-يشجعه-الغرب-1082258846.html
أردوغان يصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه "جنون يشجعه الغرب"
أردوغان يصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه "جنون يشجعه الغرب"
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في الشرق الأوسط بالجنون الذي يشجعه الغرب. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T16:23+0000
2023-10-20T16:23+0000
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وقال أردوغان في بيان على منصة "إكس": "بدلا من عكس أخطائها والتصرف بحنكة سياسية؟ تعمل الإدارة الإسرائيلية كمنظمة تستفز لاعبين من خارج المنطقة".وتابع: "أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى أن تدعم بإخلاص المبادرات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن".وناشد الرئيس التركي مرة أخرى الحكومة الإسرائيلية "عدم توسيع نطاق هجماتها على السكان المدنيين ووقف عمليات الإبادة الجماعية على الفور".وفي وقت سابق، نفى مصدر في الرئاسة التركية، صحة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام تركية معارضة حول نية تركيا التدخل عسكريًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وأكد المصدر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، ملتزمان بجهود الوساطة ويسعيان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال جهودهما الدبلوماسية المستمرة.
https://sputnikarabic.ae/20231019/لافروف-روسيا-مستعدة-لمناقشة-فكرة-تركيا-عن-الدول-الضامنة-لإسرائيل-وفلسطين-1082180154.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
أردوغان يصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه "جنون يشجعه الغرب"
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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في الشرق الأوسط بالجنون الذي يشجعه الغرب.
وقال أردوغان في بيان على منصة "إكس": "بدلا من عكس أخطائها والتصرف بحنكة سياسية؟ تعمل الإدارة الإسرائيلية كمنظمة تستفز لاعبين من خارج المنطقة".
وأضاف: "يجب إنقاذ منطقتنا من هذا الجنون الذي تشجعه الدول الغربية ويشرعنه الإعلام الغربي".
وتابع: "أدعو جميع الدول والمنظمات الدولية إلى أن تدعم بإخلاص المبادرات الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في أقرب وقت ممكن".
وناشد الرئيس التركي مرة أخرى الحكومة الإسرائيلية "عدم توسيع نطاق هجماتها على السكان المدنيين ووقف عمليات الإبادة الجماعية على الفور".
وفي وقت سابق، نفى مصدر في الرئاسة التركية، صحة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام تركية معارضة حول نية تركيا التدخل عسكريًا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد المصدر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان، ملتزمان بجهود الوساطة ويسعيان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال جهودهما الدبلوماسية المستمرة.