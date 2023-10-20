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https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-إسرائيلي-مستوطنات-غلاف-غزة-تتعرض-مجددا-لرشقات-صاروخية-كثيفة-من-القطاع-1082266527.html
إعلام إسرائيلي: مستوطنات غلاف غزة تتعرض مجددا لرشقات صاروخية كثيفة من القطاع
إعلام إسرائيلي: مستوطنات غلاف غزة تتعرض مجددا لرشقات صاروخية كثيفة من القطاع
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رشقات صاروخية مكثفة انهالت على مستوطنات غلاف غزة. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T21:44+0000
2023-10-20T21:44+0000
العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "مستوطنات الغلاف تتعرض مجددا لرشقات صاروخية كثيفة من غزة".وفي سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "المسؤول عن ملف المفقودين والمختطفين غال هيرش تسلم المختطفتين الأمريكيتين وهما في طريقهما إلى قاعدة عسكرية وسط إسرائيل".وكان الناطق العسكري باسم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح أمريكيتين من الأسرى، لدواع إنسانية بوساطة قطرية.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، أمس الخميس، أن قطر تسعى لإطلاق من يوصفون بمزدوجي الجنسية، حيث من المرجح وجود 40 جنسية من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، ضمن نحو 199 أسيراً إسرائيليا موجودين في غزة، بحسب تقديرات إسرائيلية.وهذه أول خطوة ذات طابع دبلوماسي تحصل منذ بداية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين أول في غزة، على خط الحرب الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولعبت فيها قطر دور الوسيط، نظرًا للعلاقات الجيدة التي تربطها بحركة بحماس.
https://sputnikarabic.ae/20231020/كتائب-القسام-تعلن-إطلاق-سراح-أمريكيتين-بوساطة-قطرية--1082262430.html
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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام إسرائيلي: مستوطنات غلاف غزة تتعرض مجددا لرشقات صاروخية كثيفة من القطاع

21:44 GMT 20.10.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
 القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن رشقات صاروخية مكثفة انهالت على مستوطنات غلاف غزة.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "مستوطنات الغلاف تتعرض مجددا لرشقات صاروخية كثيفة من غزة".
وأكدت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، "اعتراض طائرة مسيرة اخترقت الأجواء متجهة من لبنان".
وفي سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "المسؤول عن ملف المفقودين والمختطفين غال هيرش تسلم المختطفتين الأمريكيتين وهما في طريقهما إلى قاعدة عسكرية وسط إسرائيل".
وكان الناطق العسكري باسم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح أمريكيتين من الأسرى، لدواع إنسانية بوساطة قطرية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، أمس الخميس، أن قطر تسعى لإطلاق من يوصفون بمزدوجي الجنسية، حيث من المرجح وجود 40 جنسية من المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، ضمن نحو 199 أسيراً إسرائيليا موجودين في غزة، بحسب تقديرات إسرائيلية.
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
كتائب "القسام" تعلن الإفراج عن أمريكيتين بوساطة قطرية
18:01 GMT
وهذه أول خطوة ذات طابع دبلوماسي تحصل منذ بداية أحداث 7 أكتوبر/ تشرين أول في غزة، على خط الحرب الدائرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ولعبت فيها قطر دور الوسيط، نظرًا للعلاقات الجيدة التي تربطها بحركة بحماس.
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Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديو21:37 GMT
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