https://sputnikarabic.ae/20231020/كتائب-القسام-تعلن-إطلاق-سراح-أمريكيتين-بوساطة-قطرية--1082262430.html
كتائب "القسام" تعلن الإفراج عن أمريكيتين بوساطة قطرية
كتائب "القسام" تعلن الإفراج عن أمريكيتين بوساطة قطرية
أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن محتجزتين أمريكيتين، لدواع إنسانية،... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T18:01+0000
2023-10-20T18:01+0000
2023-10-20T18:18+0000
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وجاء في بيان الناطق الرسمي للقسام: "استجابةً لجهودٍ قطريةٍ، أطلقنا سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية، ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250، وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا
https://sputnikarabic.ae/20231020/الأمم-المتحدة-نحو-ثلث-المباني-السكنية-في-قطاع-غزة-دمرت-1082261995.html
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إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
إسرائيل, العالم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى
كتائب "القسام" تعلن الإفراج عن أمريكيتين بوساطة قطرية
18:01 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 18:18 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن محتجزتين أمريكيتين، لدواع إنسانية، بوساطة قطرية.
وجاء في بيان الناطق الرسمي للقسام: "استجابةً لجهودٍ قطريةٍ، أطلقنا سراح محتجَزتَيْن أمريكيتَيْن (أُم وابنتها) لدواعٍ إنسانية، ولنُثبِت للشعب الأمريكي والعالم أن ادعاءات بايدن وإدارته الفاشيّة هي ادعاءاتٌ كاذبةٌ لا أساس لها من الصحة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250، وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا