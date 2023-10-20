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الأمم المتحدة: نحو ثلث المباني السكنية في قطاع غزة دمرت
الأمم المتحدة: نحو ثلث المباني السكنية في قطاع غزة دمرت
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 30% من المناطق السكنية في غزة دمرت أو تضررت أو أصبحت غير صالحة للسكن... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T17:47+0000
2023-10-20T17:47+0000
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وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: "بحسب وزارة الإسكان في غزة، فإن ما لا يقل عن 30% من جميع العقارات السكنية في قطاع غزة قد دمرت أو تضررت أو أصبحت غير صالحة للسكن منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول".وتابع البيان: "يشعر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالقلق من أن 9000 مريض بالسرطان يفتقرون إلى الرعاية الطبية الكافية بسبب الظروف في مستشفى السرطان الوحيد في غزة."وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231020/ملك-البحرين-يفتتح-حملة-وطنية-لإغاثة-غزة-بالتبرع-بـ85-مليون-دولار--1082258565.html
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: نحو ثلث المباني السكنية في قطاع غزة دمرت

17:47 GMT 20.10.2023
© AFP 2023 / Dawood Nemerفلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023
فلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / Dawood Nemer
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الجمعة، أن ما لا يقل عن 30% من المناطق السكنية في غزة دمرت أو تضررت أو أصبحت غير صالحة للسكن بسبب الهجمات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان: "بحسب وزارة الإسكان في غزة، فإن ما لا يقل عن 30% من جميع العقارات السكنية في قطاع غزة قد دمرت أو تضررت أو أصبحت غير صالحة للسكن منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول".

وأضاف البيان أن المستشفيات "على شفا الانهيار" ومكتظة بالمرضى، والعديد منهم ينتظرون العلاج.

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وتابع البيان: "يشعر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالقلق من أن 9000 مريض بالسرطان يفتقرون إلى الرعاية الطبية الكافية بسبب الظروف في مستشفى السرطان الوحيد في غزة."
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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