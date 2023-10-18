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متظاهرون يقتحمون الكونغرس للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231018/متظاهرون-يهود-يقتحمون-الكونغرس-للمطالبة-بوقف-العدوان-الإسرائيلي-على-غزة-فيديو-1082175026.html
متظاهرون يقتحمون الكونغرس للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة... فيديو
متظاهرون يقتحمون الكونغرس للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة... فيديو
اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين مبنى الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتنديد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T20:29+0000
2023-10-18T20:42+0000
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واستولى المتظاهرون، على القاعة المستديرة الكبيرة في مبنى مكتب كانون هاوس.وانطلقت التظاهرة بدعوة من حركة أمريكية يهودية مناصرة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.وكان المتظاهرون يرتدون قمصانًا سوداء مكتوب عليها "اليهود يقولون وقف إطلاق النار الآن"، وحملوا ملصقات تحمل رسائل مثل "دعوا غزة تحيا".كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا إطلاق النار" و"ليس باسمنا".وكان المئات من أعضاء الجالية اليهودية في نيويورك نظموا السبت الماضي وقفة احتجاجية دعت إليها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، لإعلان موقفهم الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.واعتقلت شرطة الكابيتول نحو 100 شخص، وقالت الشرطة عن الاعتقالات الجماعية: "لقد حذرنا المتظاهرين للتوقف عن التظاهر وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالهم".وكان بعض الديمقراطيين اتهموا إسرائيل بارتكاب جريمة حرب من خلال استهداف مستشفى عمدا.ويوم أمس الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وبحسب الوزارة، فإن قصف المستشفى أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا، حالة 28 منهم حرجة.وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

متظاهرون يقتحمون الكونغرس للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة... فيديو

20:29 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 20:42 GMT 18.10.2023)
© Fotolia / Gelangelanمبنى الكونغرس في واشنطن
مبنى الكونغرس في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Fotolia / Gelangelan
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اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين مبنى الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتنديد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في القطاع، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
واستولى المتظاهرون، على القاعة المستديرة الكبيرة في مبنى مكتب كانون هاوس.
وانطلقت التظاهرة بدعوة من حركة أمريكية يهودية مناصرة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وكان المتظاهرون يرتدون قمصانًا سوداء مكتوب عليها "اليهود يقولون وقف إطلاق النار الآن"، وحملوا ملصقات تحمل رسائل مثل "دعوا غزة تحيا".
كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا إطلاق النار" و"ليس باسمنا".
وكان المئات من أعضاء الجالية اليهودية في نيويورك نظموا السبت الماضي وقفة احتجاجية دعت إليها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، لإعلان موقفهم الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
واعتقلت شرطة الكابيتول نحو 100 شخص، وقالت الشرطة عن الاعتقالات الجماعية: "لقد حذرنا المتظاهرين للتوقف عن التظاهر وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالهم".
وكان بعض الديمقراطيين اتهموا إسرائيل بارتكاب جريمة حرب من خلال استهداف مستشفى عمدا.
ويوم أمس الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وبحسب الوزارة، فإن قصف المستشفى أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا، حالة 28 منهم حرجة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، وصلوا مقطعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.
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