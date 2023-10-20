https://sputnikarabic.ae/20231020/الجزائر-تنتقد-وسائل-الإعلام-الغربية-لأنها-لم-تر-شيئا-في-غزة-1082232670.html
الجزائر تنتقد وسائل الإعلام الغربية لأنها "لم تر شيئا" في غزة
الجزائر تنتقد وسائل الإعلام الغربية لأنها "لم تر شيئا" في غزة
وجّه وزير الاتصالات الجزائري، محمد لعقاب، انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الغربية بسبب موقفها من الأعمال، التي ترتكبها إسرائيل في غزة، متهما إياها بالكذب... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T10:18+0000
2023-10-20T10:18+0000
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العالم العربي
طوفان الأقصى
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ونقلت وكالة "الجزائر الآن"، تصريحات وزير الاتصالات الجزائري، محمد لعقاب، الذي عبّر عن غضبه الشديد من التغطية المتحيزة والفاضحة لوسائل الإعلام الأجنبية لمأساة غزة.كما أشاد لعقاب بالتغطية الإعلامية للمسيرات الوطنية الحاشدة، التي شهدتها جميع ولايات الجزائر لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، واصفا التغطية بالمهنية والشاملة وتحلّت بالمهنية والاحترافية العالية، حيث توجّه بالشكر إلى جميع الإعلاميين الجزائريين، على تعاطيهم الإيجابي مع تطورات الأحداث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجزائر-غزة-تتعرض-لـقصف-وحشي-ومجازر-لم-يسبق-لها-مثيل-1082139770.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
الجزائر تنتقد وسائل الإعلام الغربية لأنها "لم تر شيئا" في غزة
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وجّه وزير الاتصالات الجزائري، محمد لعقاب، انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الغربية بسبب موقفها من الأعمال، التي ترتكبها إسرائيل في غزة، متهما إياها بالكذب والتضليل للوقائع.
ونقلت
وكالة "الجزائر الآن"، تصريحات وزير الاتصالات الجزائري، محمد لعقاب، الذي عبّر عن غضبه الشديد من التغطية المتحيزة والفاضحة لوسائل الإعلام الأجنبية لمأساة غزة.
وأضاف لعقاب، بالقول إنه "رغم ما تسبب به العدوان الصهيوني من دمار بالقطاع جراء القصف العشوائي المكثف على المباني والمساجد والمدارس وما خلف من مئات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، إلا أن المأساة تعاملت معها وسائل الإعلام الغربية بأكاذيب عالية الاحترافية كأنها لم تر شيئا".
كما أشاد لعقاب بالتغطية الإعلامية للمسيرات الوطنية الحاشدة، التي شهدتها جميع ولايات الجزائر لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، واصفا التغطية بالمهنية والشاملة وتحلّت بالمهنية والاحترافية العالية، حيث توجّه بالشكر إلى جميع الإعلاميين الجزائريين، على تعاطيهم الإيجابي مع تطورات الأحداث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، بحسب قوله.