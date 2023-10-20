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الجزائر تنتقد وسائل الإعلام الغربية لأنها "لم تر شيئا" في غزة
الجزائر تنتقد وسائل الإعلام الغربية لأنها "لم تر شيئا" في غزة
وجّه وزير الاتصالات الجزائري، محمد لعقاب، انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الغربية بسبب موقفها من الأعمال، التي ترتكبها إسرائيل في غزة، متهما إياها بالكذب... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T10:18+0000
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العالم العربي
طوفان الأقصى
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ونقلت وكالة "الجزائر الآن"، تصريحات وزير الاتصالات الجزائري، محمد لعقاب، الذي عبّر عن غضبه الشديد من التغطية المتحيزة والفاضحة لوسائل الإعلام الأجنبية لمأساة غزة.كما أشاد لعقاب بالتغطية الإعلامية للمسيرات الوطنية الحاشدة، التي شهدتها جميع ولايات الجزائر لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، واصفا التغطية بالمهنية والشاملة وتحلّت بالمهنية والاحترافية العالية، حيث توجّه بالشكر إلى جميع الإعلاميين الجزائريين، على تعاطيهم الإيجابي مع تطورات الأحداث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجزائر-غزة-تتعرض-لـقصف-وحشي-ومجازر-لم-يسبق-لها-مثيل-1082139770.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

الجزائر تنتقد وسائل الإعلام الغربية لأنها "لم تر شيئا" في غزة

10:18 GMT 20.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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وجّه وزير الاتصالات الجزائري، محمد لعقاب، انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الغربية بسبب موقفها من الأعمال، التي ترتكبها إسرائيل في غزة، متهما إياها بالكذب والتضليل للوقائع.
ونقلت وكالة "الجزائر الآن"، تصريحات وزير الاتصالات الجزائري، محمد لعقاب، الذي عبّر عن غضبه الشديد من التغطية المتحيزة والفاضحة لوسائل الإعلام الأجنبية لمأساة غزة.
عشرات الاف من النازحين تقطعت بهم السبل يبحثون عن النجاة والامل في مستشفى الشفاء بمدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
الجزائر: غزة تتعرض لـ"قصف وحشي" و"مجازر" لم يسبق لها مثيل
18 أكتوبر, 08:59 GMT

وأضاف لعقاب، بالقول إنه "رغم ما تسبب به العدوان الصهيوني من دمار بالقطاع جراء القصف العشوائي المكثف على المباني والمساجد والمدارس وما خلف من مئات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ، إلا أن المأساة تعاملت معها وسائل الإعلام الغربية بأكاذيب عالية الاحترافية كأنها لم تر شيئا".

كما أشاد لعقاب بالتغطية الإعلامية للمسيرات الوطنية الحاشدة، التي شهدتها جميع ولايات الجزائر لمساندة ودعم القضية الفلسطينية، واصفا التغطية بالمهنية والشاملة وتحلّت بالمهنية والاحترافية العالية، حيث توجّه بالشكر إلى جميع الإعلاميين الجزائريين، على تعاطيهم الإيجابي مع تطورات الأحداث في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، بحسب قوله.
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