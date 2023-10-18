https://sputnikarabic.ae/20231018/الجزائر-غزة-تتعرض-لـقصف-وحشي-ومجازر-لم-يسبق-لها-مثيل-1082139770.html

الجزائر: غزة تتعرض لـ"قصف وحشي" و"مجازر" لم يسبق لها مثيل

الجزائر: غزة تتعرض لـ"قصف وحشي" و"مجازر" لم يسبق لها مثيل

قالت الجزائر إن إسرائيل تستخدم أطنانا من القنابل لقصف المستشفيات والمساجد والمدارس في قطاع غزة، وذلك منذ إعلان الحرب في القطاع في الـ8 من أكتوبر/ تشرين الأول... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T08:59+0000

2023-10-18T08:59+0000

2023-10-18T08:59+0000

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ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الأربعاء، ما تتعرض له غزة بـ"القصف الوحشي"، الذي يستهدف المدنيين العزل.ولفتت إلى أن هول "المجازر" التي لم يسبق لها مثيل، التي يتعرض لها الفلسطينيون من النساء والأطفال، جعلت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤجل زيارة كان المقرر القيام اليوم لإحدى الولايات.وذكر بيان الرئاسة الجزائرية أن التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقصف الصهيوني المدمر، الذي يتعرض له قطاع غزة، لا تمثل ظروفا مناسبة للقيام بزيارة تفقدية لإحدى الولايات.وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطعو الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".وأدانت منظمة الصحة العالمية قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، مؤكدةً أنه كان يعمل وفيه مرضى وأطقم طبية ونازحون، عندما تعرض للقصف، مؤكدةً أن أوامر إسرائيل بإخلاء المستشفيات من المستحيل تنفيذها.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231018/وزارة-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-ضحايا-مستشفى-المعمداني-وصلوا-مقطعي-الرؤوس-وأشلاء-ممزقة-1082133784.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/الصحة-العالمية-إخلاء-مستشفيات-غزة-مستحيل-1082126077.html

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طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجزائر