https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-مسجدا-في-منطقة-جباليا-في-قطاع-غزة-فيديو-1082226429.html

الجيش الإسرائيلي يقصف مسجدا في منطقة جباليا في قطاع غزة... فيديو

الجيش الإسرائيلي يقصف مسجدا في منطقة جباليا في قطاع غزة... فيديو

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه استهدف مسجدا في منطقة جباليا في قطاع غزة، بزعم أن "مقاتلي حركة "حماس"، كانوا يتجمعون فيه ويستخدمونه في تخزين الأسلحة". 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T07:07+0000

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وقالت وزارة الدفاع االإسرائيلية، في بيان، إنه "خلال الليل، أغارت الطائرات الحربية على أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة".وأضاف البيان: "تم تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات". وأوضح أن "الغارات أسفرت أيضا عن تصفية إرهابي وهو أحد عناصر القوة البحرية التابعة لـ"حماس"، حسب وصفها.وأشار البيان إلى استهداف خلية تابعة لوحدة سلاح الجو بحركة "حماس" خططت لإطلاق صواريخ على مقاتلات إسرائيلية، بحسب قوله.كما ذكر البيان أنه "في إطار الهجمات، تم تدمير البنية التحتية والأسلحة الموجودة في مسجد بحي جباليا، والذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كنقطة مراقبة وكمكان لتجمع الإرهابيين التابعين لـ"حماس".وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن "طيران الجيش الإسرائيلي، دمر خلال الغارات المكثفة أكثر من 20 برجا سكنيا في مدينة الزهراء"، الواقعة جنوبي قطاع غزة، وهي مدينة جديدة أنشأتها السلطة الفلسطينية لموظفي وزاراتها وإداراتها المختلفة.وفي الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قولها، أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، وفي اليوم التالي أعلنت إسرائيل الحرب وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-دمر-ما-يزيد-عن-20-برجا-سكنيا-في-مدينة-الزهراء-بغزة-1082223055.html

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