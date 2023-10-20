https://sputnikarabic.ae/20231020/بايدن-يؤكد-دعم-إسرائيل-اللامحدود-في-حربها-على-غزة-ويتجاهل-الدعوة-إلى-هدنة-إنسانية-1082221985.html

بايدن يؤكد دعم إسرائيل اللامحدود في حربها على غزة ويتجاهل الدعوة إلى هدنة إنسانية

بايدن يؤكد دعم إسرائيل اللامحدود في حربها على غزة ويتجاهل الدعوة إلى هدنة إنسانية

تجاهل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال خطاب إلى الشعب الأمريكي بشأن الأحداث بين إسرائيل وغزة، الدعوة إلى هدنة في غزة وتحدث عن دعم إسرائيل اللامحدود. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T01:06+0000

2023-10-20T01:06+0000

2023-10-20T01:13+0000

العالم

جو بايدن

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده في لحظة فارقة في التاريخ وأحد القرارات التي يتخذها اليوم ستحدد المستقبل لعقود قادمة.وطلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس أن يقدم التزاما غير مسبوق بأمن إسرائيل، ويضمن لها التفوق العسكري. مشددا على أنه سيتأكد من استمرار القبة الحديدية في حراسة الأجواء فوق إسرائيل.وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة ستتأكد من أن الجهات المعادية الأخرى لإسرائيل في المنطقة تعلم أن إسرائيل أقوى من أي وقت مضى.وقال الرئيس الأمريكي، إن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وتستخدم المدنيين كدروع بشرية.. لدينا خلافاتنا الداخلية ولكن ينبغي أن نتجاوزها ولا يمكننا ترك إرهابيين مثل حماس تحقيق الانتصار. مشيرا إلى أن إيران تدعم روسيا في أوكرانيا وكذلك "حماس" وسنستمر في محاسبتها على ذلك.وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية" تقول إنه جاء ردا على هجوم قامت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي حمل اسم "طوفان الأقصى"، تؤكد تل أبيب أنه راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي وأكثر من 150 أسيرا.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات وقوات الدفاع المدني والمساجد والكنائس، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين قسريا من شمال غزة إلى جنوبها.كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.

https://sputnikarabic.ae/20231019/قصف-إسرائيلي-يستهدف-كنيسة-الروم-الأرثوذكس-في-غزة-وسقوط-عشرات-الإصابات-فيديو-1082221072.html

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العالم, جو بايدن, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم