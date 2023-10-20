https://sputnikarabic.ae/20231020/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-الأمريكي-الموافقة-على-ميزانية-المساعدات-إلى-إسرائيل-وأوكرانيا-1082258325.html
بايدن يطلب من الكونغرس الأمريكي الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا
بايدن يطلب من الكونغرس الأمريكي الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا
أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب، اليوم الجمعة، من الكونغرس الأميركي الموافقة على ميزانية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T16:12+0000
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وبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، فإن من المبلغ الإجمالي، يجب تخصيص 50 مليار دولار للاستثمار في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، و61.3 مليار دولار مساعدات إلى أوكرانيا.ويدعو طلب الميزانية التفصيلي أيضًا إلى توفير نحو 798 مليون دولار للقوات الجوية الأمريكية "للرد على الوضع في أوكرانيا والتكاليف ذات الصلة"، و846 مليون دولار للصواريخ "للرد على الوضع حول أوكرانيا"، ونحو11.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي لأوكرانيا والدول "المتأثرة" بالوضعوبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، من المبلغ الإجمالي، يجب تخصيص 10.6 مليار دولار من خلال البنتاغون لتقديم المساعدة في مجال الدفاع الجوي، وتجديد مخزون الأسلحة الخاصة به وتوفير القاعدة الصناعية.وذكرت الوثيقة أن طلب الرئيس الأمريكي في الميزانية لمساعدة إسرائيل يشمل أيضًا 4 مليارات دولار حتى عام 2027 لشراء أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود".
https://sputnikarabic.ae/20231019/استقالة-مسؤول-بالكونغرس-الأمريكي-احتجاجا-على-سياسة-واشنطن-في-حرب-غزة-1082190044.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار أوكرانيا
بايدن يطلب من الكونغرس الأمريكي الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا
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أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب، اليوم الجمعة، من الكونغرس الأميركي الموافقة على ميزانية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل.
وبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، فإن من المبلغ الإجمالي، يجب تخصيص 50 مليار دولار للاستثمار في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، و61.3 مليار دولار مساعدات إلى أوكرانيا.
ووفقا لطلب الميزانية المعلن، يوم الخميس، والمرسل إلى الكونغرس، اليوم الجمعة، قال البيت الأبيض: "30 مليار دولار لتزويد كييف بالأسلحة وتجديد احتياطياتها الخاصة، و14.4 مليار دولار لتوفير الدعم الاستخباراتي والدفاعي، و16.3 مليار دولار لتوفير الدعم العسكري والمساعدات الإنسانية، و481 مليون دولار لدعم الأوكرانيين الذين يصلون إلى أمريكا، و149 مليون دولار للاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية.
ويدعو طلب الميزانية التفصيلي أيضًا إلى توفير نحو 798 مليون دولار للقوات الجوية الأمريكية "للرد على الوضع في أوكرانيا والتكاليف ذات الصلة"، و846 مليون دولار للصواريخ "للرد على الوضع حول أوكرانيا"، ونحو11.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي لأوكرانيا والدول "المتأثرة" بالوضع
وأضافت الوثيقة أن بايدن طلب أيضا تخصيص 14.3 مليار دولار لمساعدة إسرائيل.
وبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، من المبلغ الإجمالي، يجب تخصيص 10.6 مليار دولار من خلال البنتاغون لتقديم المساعدة في مجال الدفاع الجوي، وتجديد مخزون الأسلحة الخاصة به وتوفير القاعدة الصناعية.
وذكرت الوثيقة أن طلب الرئيس الأمريكي في الميزانية لمساعدة إسرائيل يشمل أيضًا 4 مليارات دولار حتى عام 2027 لشراء أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود".