https://sputnikarabic.ae/20231020/بايدن-يطلب-من-الكونغرس-الأمريكي-الموافقة-على-ميزانية-المساعدات-إلى-إسرائيل-وأوكرانيا-1082258325.html

بايدن يطلب من الكونغرس الأمريكي الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا

بايدن يطلب من الكونغرس الأمريكي الموافقة على ميزانية المساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا

أفاد البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب، اليوم الجمعة، من الكونغرس الأميركي الموافقة على ميزانية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T16:12+0000

2023-10-20T16:12+0000

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وبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، فإن من المبلغ الإجمالي، يجب تخصيص 50 مليار دولار للاستثمار في المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، و61.3 مليار دولار مساعدات إلى أوكرانيا.ويدعو طلب الميزانية التفصيلي أيضًا إلى توفير نحو 798 مليون دولار للقوات الجوية الأمريكية "للرد على الوضع في أوكرانيا والتكاليف ذات الصلة"، و846 مليون دولار للصواريخ "للرد على الوضع حول أوكرانيا"، ونحو11.8 مليار دولار للدعم الاقتصادي لأوكرانيا والدول "المتأثرة" بالوضعوبحسب الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض، من المبلغ الإجمالي، يجب تخصيص 10.6 مليار دولار من خلال البنتاغون لتقديم المساعدة في مجال الدفاع الجوي، وتجديد مخزون الأسلحة الخاصة به وتوفير القاعدة الصناعية.وذكرت الوثيقة أن طلب الرئيس الأمريكي في الميزانية لمساعدة إسرائيل يشمل أيضًا 4 مليارات دولار حتى عام 2027 لشراء أنظمة الدفاع الجوي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود".

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