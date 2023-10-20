https://sputnikarabic.ae/20231020/بن-سلمان-خلال-قمة-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-وآسيان-يجب-إقامة-دولة-فلسطينية-وفق-حدود-1967-1082229186.html
بن سلمان: نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة... فيديو
بن سلمان: نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة... فيديو
دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع، مشيرا إلى أن العنف في غزة يدفع ثمنه المدنيون... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T08:51+0000
2023-10-20T08:51+0000
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وقال بن سلمان: "يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، مؤكدا على الرفض القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة".وأكد بن سلمان خلال افتتاح القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.وفي الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قولها، أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، وفي اليوم التالي أعلنت إسرائيل الحرب وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين
https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-محمود-عباس-رفض-تلقي-مكالمة-هاتفية-من-بايدن-1082226156.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, السعودية, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, السعودية, طوفان الأقصى
بن سلمان: نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة... فيديو
08:51 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 09:28 GMT 20.10.2023) تابعنا عبر
دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع، مشيرا إلى أن العنف في غزة يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.
وقال بن سلمان: "يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، مؤكدا على الرفض القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة".
وأكد بن سلمان خلال افتتاح القمة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، على ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية التي تمس حياتهم اليومية.
وفي الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"،
وقالت إن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قولها، أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، وفي اليوم التالي أعلنت إسرائيل الحرب وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"
شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين