https://sputnikarabic.ae/20231020/خبير-روسيا-ستساعد-الاقتصاد-الليبي-على-النهوض-1082248043.html
خبير: روسيا ستساعد الاقتصاد الليبي على النهوض
خبير: روسيا ستساعد الاقتصاد الليبي على النهوض
نناقش في هذه الحلقة: روسيا والسعودية تحققان استقرار أسواق النفط، "تات نفط" الروسية تكتشف حقلا نفطيا جديدا في ليبيا، منتدى الاستثمار في أبوظبي. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T13:34+0000
2023-10-20T13:34+0000
2023-10-20T13:34+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير: روسيا ستساعد الاقتصاد الليبي على النهوض
خبير: روسيا ستساعد الاقتصاد الليبي على النهوض
كشف وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن بلاده تهدف إلى رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًّا قبل حلول العام 2030. يأتي ذلك بالتزامن مع اكتشاف شركة "تات نفط" الروسية حقلا نفطيا جديدا فهل تصبح روسيا لاعبا رئيسيا في مجال النفط والغاز في ليبيا؟عن هذا السؤال أجاب أستاذ الاقتصاد الدكتور علي الشريف بقوله لـ"قوانين الاقتصاد":خبير: السعودية مع روسيا والصين ستحقق اكتشافات طاقوية مميزةقال أمين سايكال، الأستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية، إن روسيا والمملكة العربية السعودية هما اللاعبان الرئيسيان المتحكمان في أسعار النفط العالمية. وبينما يكافح العالم للتعامل مع التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الصراعات في أوكرانيا وإسرائيل، فإن سعر برميل نفط برنت يرتفع ويقترب من 100 دولار.حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير: روسيا ستساعد الاقتصاد الليبي على النهوض
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة: روسيا والسعودية تحققان استقرار أسواق النفط، "تات نفط" الروسية تكتشف حقلا نفطيا جديدا في ليبيا، منتدى الاستثمار في أبوظبي.
كشف وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، أن بلاده تهدف إلى رفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًّا قبل حلول العام 2030. يأتي ذلك بالتزامن مع اكتشاف شركة "تات نفط" الروسية حقلا نفطيا جديدا فهل تصبح روسيا لاعبا رئيسيا في مجال النفط والغاز في ليبيا؟
عن هذا السؤال أجاب أستاذ الاقتصاد الدكتور علي الشريف بقوله لـ"قوانين الاقتصاد":
"أصبح لروسيا دور كبير في أفريقيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي وهي تسعى لدخول أسواق جديدة وليبيا التي تتوسط أفريقيا تعتبر هدفا رئيسيا لروسيا وهي ساعدت ليبيا سياسيا لذلك ستكون الشركات الروسية لها الأولوية إذا قدمت عروضا متوازنة لتستفيد الدولة الليبية في الحصول على أكبر قدر من العوائد وروسيا لديها خبرة كبيرة في المجال النفطي وسيكون لها دور كبير جدا في مساعدة الاقتصاد الليبي بالنهوض من جديد".
خبير: السعودية مع روسيا والصين ستحقق اكتشافات طاقوية مميزة
قال أمين سايكال، الأستاذ بالجامعة الوطنية الأسترالية، إن روسيا والمملكة العربية السعودية هما اللاعبان الرئيسيان المتحكمان في أسعار النفط العالمية. وبينما يكافح العالم للتعامل مع التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة وتداعيات الصراعات في أوكرانيا وإسرائيل، فإن سعر برميل نفط برنت يرتفع ويقترب من 100 دولار.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد دليم القحطاني:
"استطاعت السعودية وروسيا والصين ضبط أسعار الطاقة في ظل حروب ومرحلة عدم اليقين وهم يملكون نضجا كاملا للتعامل مع إمدادات الطاقة وضبط الإيقاع السعري بانسجام تام منذ انضمام روسيا إلى "أوبك+"، وكذلك الصين التي تعتبر محركا رئيسيا للطاقة في العالم، وأتوقع أن هذه الدول الثلاث ستقوم مستقبلا بأنشطة إنتاجية ومكتشفات جديدة تصب في صالح الطاقة و تعطي ميزة إضافية لاقتصاداتها وطمأنة للاقتصاد العالمي".
التفاصيل في الملف الصوتي...