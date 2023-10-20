https://sputnikarabic.ae/20231020/صحيفة-صينية-الفيتو-الأمريكي-الأخير-ملطخ-بالدماء------1082224511.html

صحيفة صينية: "الفيتو" الأمريكي الأخير ملطخ بالدماء

صحيفة صينية: "الفيتو" الأمريكي الأخير ملطخ بالدماء

حمّلت صحيفة صينية، في مقال نشرته، أمس الخميس، واشنطن مسؤولية مقتل مدنيين أبرياء في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك على خلفية استخدام أمريكا حق النقض "الفيتو"... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T05:58+0000

2023-10-20T05:58+0000

2023-10-20T05:58+0000

العالم

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0e/1081990091_0:285:1080:893_1920x0_80_0_0_7be408591572a6ed0e0df3ed97f03e6c.jpg

وجاء في مقال نشر في افتتاحية صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "إن حق النقض الأمريكي ملطخ بدماء المدنيين الأبرياء وهو ظلم فادح".وبيّن المقال أن "القرار الأمريكي، لا ينتهك أسس الأخلاق فحسب، بل يضر أيضا بسلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يضعف قدرة المجتمع الدولي على التأثير في الصراع".وشدد المقال على أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الصدد ولا يمكنها التنصل منها".ويدعو مشروع القرار إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا دون شروط مسبقة، ولم تتضمن الوثيقة دعوة منفصلة لوقف إطلاق النار، لكن المسودة دعت إلى إعلان هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.

https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-دمر-ما-يزيد-عن-20-برجا-سكنيا-في-مدينة-الزهراء-بغزة-1082223055.html

https://sputnikarabic.ae/20231020/مساعدة-رئيس-البرلمان-الأردني-لـسبوتنيك-كل-محاولات-تهجير-الفلسطينيين-مرفوضة-1082224225.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, طوفان الأقصى