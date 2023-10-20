https://sputnikarabic.ae/20231020/صحيفة-صينية-الفيتو-الأمريكي-الأخير-ملطخ-بالدماء------1082224511.html
صحيفة صينية: "الفيتو" الأمريكي الأخير ملطخ بالدماء
صحيفة صينية: "الفيتو" الأمريكي الأخير ملطخ بالدماء
حمّلت صحيفة صينية، في مقال نشرته، أمس الخميس، واشنطن مسؤولية مقتل مدنيين أبرياء في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك على خلفية استخدام أمريكا حق النقض "الفيتو"... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T05:58+0000
2023-10-20T05:58+0000
2023-10-20T05:58+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وجاء في مقال نشر في افتتاحية صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "إن حق النقض الأمريكي ملطخ بدماء المدنيين الأبرياء وهو ظلم فادح".وبيّن المقال أن "القرار الأمريكي، لا ينتهك أسس الأخلاق فحسب، بل يضر أيضا بسلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يضعف قدرة المجتمع الدولي على التأثير في الصراع".وشدد المقال على أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الصدد ولا يمكنها التنصل منها".ويدعو مشروع القرار إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا دون شروط مسبقة، ولم تتضمن الوثيقة دعوة منفصلة لوقف إطلاق النار، لكن المسودة دعت إلى إعلان هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231020/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-دمر-ما-يزيد-عن-20-برجا-سكنيا-في-مدينة-الزهراء-بغزة-1082223055.html
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العالم, طوفان الأقصى
صحيفة صينية: "الفيتو" الأمريكي الأخير ملطخ بالدماء
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حمّلت صحيفة صينية، في مقال نشرته، أمس الخميس، واشنطن مسؤولية مقتل مدنيين أبرياء في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك على خلفية استخدام أمريكا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع القرار البرازيلي، بشأن الوضع في قطاع غزة.
وجاء في مقال نشر في افتتاحية صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "إن حق النقض الأمريكي ملطخ بدماء المدنيين الأبرياء وهو ظلم فادح".
وتابع المقال: "إن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتحدث في كثير من الأحيان عن حقوق الإنسان، تكشف عن لونها الحقيقي، عندما يتعلق الأمر باللحظة الملحّة، التي يُداس فيها حق أعداد كبيرة من المدنيين في الحياة".
وبيّن المقال أن "القرار الأمريكي
، لا ينتهك أسس الأخلاق فحسب، بل يضر أيضا بسلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يضعف قدرة المجتمع الدولي على التأثير في الصراع".
وشدد المقال على أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل المسؤولية الأكبر في هذا الصدد ولا يمكنها التنصل منها".
يذكر أن البرازيل، كانت قد أعدت سابقا مشروع قرار يدين "الهجوم الإرهابي الذي نفذته "حماس"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ودعت الوثيقة إلى إلغاء الأمر الإسرائيلي لسكان غزة وممثلي الأمم المتحدة بالتحرك من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه.
ويدعو مشروع القرار إلى إطلاق سراح الرهائن فورًا دون شروط مسبقة، ولم تتضمن الوثيقة دعوة منفصلة لوقف إطلاق النار، لكن المسودة دعت إلى إعلان هدنة إنسانية لضمان وصول المساعدات الإنسانية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى.