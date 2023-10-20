https://sputnikarabic.ae/20231020/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-عنيفة-داخل-قاعدة-أمريكية-في-حقل-العمر-شرقي-سوريا-1082266409.html
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة داخل قاعدة أمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة داخل قاعدة أمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا
تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية من طرف وقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بنقاط بمحيط قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا، تزامناً... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T21:35+0000
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وأفادت مصادر محلية بريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك"، أن انفجارات قوية مجهولة المصدر سمعت من محيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، تزامناً مع إطلاق مضادات الأرضية من داخل القاعدة.ويأتي ذلك تزامناً مع شن مقاتلو العشائر هجومًا على نقاط لقوات "قسد" في قرية الحوايج شرقي دير الزور القريبة من محيط قاعدة حقل العمر النفطي، واشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية تجري بين الطرفين مع وقوع خسائر بشرية، بحسب المصادر.وأكدت مصادر محلية شرقي سوريا لمراسل "سبوتنيك"، أن استنفار كبير تشهده قواعد الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، وفي حقل "العمر" النفطي ومعمل غاز "كونيكو" شرقي دير الزور بعد تعرضها لهجمات عبر الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20231019/هجوم-صاروخي-عنيف-يستهدف-حقل-العمر-النفطي-أكبر-القواعد-الأمريكية-شرقي-سوريا-1082220482.html
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أخبار سوريا اليوم, القوات الأمريكية, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, القوات الأمريكية, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": سماع دوي انفجارات عنيفة داخل قاعدة أمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا
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تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي العشائر العربية من طرف وقوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي بنقاط بمحيط قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا، تزامناً مع سماع دوي انفجارات من داخل القاعدة.
وأفادت مصادر محلية بريف دير الزور لوكالة "سبوتنيك"، أن انفجارات قوية مجهولة المصدر سمعت من محيط القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، تزامناً مع إطلاق مضادات الأرضية من داخل القاعدة
.
وأوضحت المصادر، يعتقد أن القاعدة المذكورة تتعرض لهجوم جوي، أو أن هناك تدريبات عسكرية تجري في داخلها.
ويأتي ذلك تزامناً مع شن مقاتلو العشائر هجومًا على نقاط لقوات "قسد" في قرية الحوايج شرقي دير الزور القريبة من محيط قاعدة حقل العمر النفطي، واشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية تجري بين الطرفين مع وقوع خسائر بشرية، بحسب المصادر.
وأكدت مصادر محلية شرقي سوريا لمراسل "سبوتنيك"، أن استنفار كبير تشهده قواعد الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص على الحدود السورية - العراقية - الأردنية، وفي حقل "العمر" النفطي ومعمل غاز "كونيكو" شرقي دير الزور بعد تعرضها لهجمات عبر الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية.