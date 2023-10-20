https://sputnikarabic.ae/20231020/مسيرة-حاشدة-في-صيدا-جنوبي-لبنان-نصرة-لغزة-وتنديدا-بالاعتداءات-الإسرائيلية-صور--1082261154.html

مسيرة حاشدة في صيدا جنوبي لبنان نصرة لغزة وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية... صور

مسيرة حاشدة في صيدا جنوبي لبنان نصرة لغزة وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية... صور

شهدت مدينة صيدا جنوبي لبنان، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة "دعمًا للمقاومة الفلسطينية وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ورفضًا... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T17:26+0000

2023-10-20T17:26+0000

2023-10-20T17:26+0000

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وتجمهرالمحتجون وسط المدينة، وانطلقوا في مسيرة بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد في ساحة الشهداء وصولًا إلى ساحة النجمة.وقال أيمن شناعة، المسؤول السياسي لحركة "حماس" في مدينة صيدا، لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من الطبيعي أن يتحرك أبناء شعبنا الفلسطيني على مستوى العالم كله، وكل أبناء الأمة العربية وكل الشعوب الحرة دعمًا لشعبنا الفلسطيني الذي تنكل به حكومة نتنياهو وإدارة بايدن".وأوضح أن "هذا الحراك في صيدا لأبناء الشعب الفلسطيني واللبناني، للتأكيد على دعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ودعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد بوجه المجازر الصهيونية والمتكررة يوميًا عليه، وكان أكبرها وليس آخرها مجزرة مستشفى المعمداني في القطاع".وأضاف شناعة: "نثمن الكثير من الأدوار حتى الحكومية التي صدرت، منها الدور الإيراني والكولومبي والروسي، هناك الكثير من المواقف العربية أيضا كان لها أثر كبير، لكن المطلوب من الأمة العربية والإسلامية تحديدًا ومن كل الأحرار في هذا العالم أن يكون لهم مواقف أكبر من ذلك، وتحركات أكثر من ذلك".واعتبر أن "دعم شعبنا الفلسطيني بالكلمة فقط لا يكفي، المطلوب أكثر من الشعوب التظاهر نحو الحدود، للقول للحكام وللأنظمة العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم، أن تقف الى جانب الشعب الفلسطيني وأن توقف هذه المجزرة المستمرة بوجه الشعب الفلسطيني الأعزل".وأشار إلى أنه "بالنسبة للميدان فنحن نقول للعدو الصهيوني إنه لم يحقق أي نصر، لا سياسي، ولا ميداني، ولا عسكري، ولا أمني، لذلك لجأ إلى قصف المدنيين مدعومًا من الإدارة الأمريكية".وأكد شناعة أن "وقف إطلاق النار يجب أن تضغط من خلاله الدول العربية ودول العالم وكل دول العالم الحر، لأن وقف إطلاق النار هو باتجاه المدنيين، أما بالنسبة لخوض العدو لمعركة برية فهو يخشى ذلك ويتجنبه، ويحاول أن يحرك آلة القتل الصهيونية المصنوعة أمريكيا لقتل الأطفال فقط في ظن منه أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة سيتحرك نحو الجنوب وسيهاجر".وتابع: "نحن نقول لهذا العدو إن الشعب الفلسطيني صامد، ولن يقوم بأي حراك له علاقة بالهجرة إلى مصر، وكذلك الأمر المقاومة الفلسطينية لن ترضى ولن تقبل بأن يكون هناك تهجير لشعبنا الفلسطيني، ولا زالت المقاومة في أوج قوتها وتستطيع أن ترد بالوقت المناسب على العدو الصهيوني وإذا حصلت معركة برية فستلقن المقاومة العدو الصهيوني درسًا آخر يشبه درس 7 أكتوبر(تشرين الأول)".وقالت إحدى المشاركات في التظاهرة لوكالة "سبوتنيك"، إن "ما نراه على التلفزيون مأساة، المجازر، المعاناة، نبكي كل يوم، الشعب الفلسطيني ليس لديه حقوق ونطالب بالعدل والمساواة وحق إقامة دولة فلسطينية".

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