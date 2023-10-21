عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إطلاق-مبادرة-لإنشاء-أضخم-قاعدة-بيانات-في-العالم-عن-الجينوم-الأفريقي-1082291335.html
إطلاق مبادرة لإنشاء أضخم قاعدة بيانات في العالم عن الجينوم الأفريقي
إطلاق مبادرة لإنشاء أضخم قاعدة بيانات في العالم عن الجينوم الأفريقي
أعلنت كلية مهاري الطبية في ولاية تينيسي الأمريكية، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى جمع أكبر ‏قاعدة بيانات للجينومات، والمخصصة حصريا للأشخاص المنحدرين من أصل... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T14:10+0000
2023-10-21T14:10+0000
مجتمع
علوم
منوعات
أفريقيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082290592_0:70:1048:660_1920x0_80_0_0_c70c82c06266403ae58edf5760d989b9.jpg
وتحمل المبادرة التي أطلقتها الكلية عنوانا رئيسيا هو "معا من أجل التغيير"، والذي من أجله أبرمت شراكة مع 4 شركات للأدوية الحيوية، باستثمار قدره 80 مليون دولار أمريكي.والشركات الأربعة المتعاقد معها هي "ريجينيرون"، و"أسترازينيكا"، و"نوفو نورديسك"، و"روش"، والتي ستكون جميعها قادرة على استخدام البيانات المجمعة للبحث وتطوير الأدوية والاختبارات التشخيصية.وتهدف كلية مهاري من خلال المشروع، إلى توظيف ما يصل إلى 500 ألف أمريكي من أصل أفريقي ومن أصل أفريقي، لتجميع حمضهم النووي والبيانات الطبية الخاصة بهم، في بنك حيوي للأبحاث الطبية.وأوضحت مجلة "Science" العلمية في مقال لها، أن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي هم من بين أكثر الناس تنوعا وراثيا في العالم، لكنهم يشكلون أقل من 0.5% من المشاركين في الدراسات الجينية، وما زالوا يشكلون تمثيلا ناقصا في قواعد البيانات الجينية الرئيسية.وأكد منظمو المبادرة أن مشروعهم يهدف إلى سد هذه الفجوة، من خلال التركيز على رؤية أكثر شمولا للجينوم البشري في جميع أنحاء العالم، وتابعوا أنه لكي تصبح الدراسة أكثر تمثيلا، فإن كلية مهاري الطبية تسعى إلى التعاون مع مؤسسات في أفريقيا، مثل جامعة زامبيا.وإلى جانب ذلك، سيتشاور مؤسسوا مبادرة "معا من أجل التغيير" مع مجتمعات السود المحلية بشأن اتجاهات بحثهم، وذلك "تقديرا لاستغلال المرضى السود في الماضي من قبل المجتمع الطبي والعلمي".
https://sputnikarabic.ae/20230528/أبحاثه-تمثل-أملا-لعلاج-السرطانعالم-مصري-رئيسا-لأول-مؤتمر-عن-الجينوم-في-أفريقيا-1077527287.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082290592_38:0:1010:729_1920x0_80_0_0_b65db40b1e57e33971712f2652608234.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, أفريقيا, الأخبار
علوم, منوعات, أفريقيا, الأخبار

إطلاق مبادرة لإنشاء أضخم قاعدة بيانات في العالم عن الجينوم الأفريقي

14:10 GMT 21.10.2023
© AP Photoمخرجات جهاز تسلسل الحمض النووي
مخرجات جهاز تسلسل الحمض النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
مخرجات جهاز تسلسل الحمض النووي
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت كلية مهاري الطبية في ولاية تينيسي الأمريكية، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى جمع أكبر ‏قاعدة بيانات للجينومات، والمخصصة حصريا للأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي.‏
وتحمل المبادرة التي أطلقتها الكلية عنوانا رئيسيا هو "معا من أجل التغيير"، والذي من أجله أبرمت شراكة مع 4 شركات للأدوية الحيوية، باستثمار قدره 80 مليون دولار أمريكي.
والشركات الأربعة المتعاقد معها هي "ريجينيرون"، و"أسترازينيكا"، و"نوفو نورديسك"، و"روش"، والتي ستكون جميعها قادرة على استخدام البيانات المجمعة للبحث وتطوير الأدوية والاختبارات التشخيصية.
وتهدف كلية مهاري من خلال المشروع، إلى توظيف ما يصل إلى 500 ألف أمريكي من أصل أفريقي ومن أصل أفريقي، لتجميع حمضهم النووي والبيانات الطبية الخاصة بهم، في بنك حيوي للأبحاث الطبية.
الحمض النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
مجتمع
أبحاثه تمثل أملا لعلاج السرطان..عالم مصري رئيسا لأول مؤتمر عن الجينوم في أفريقيا
28 مايو, 20:54 GMT
وأوضحت مجلة "Science" العلمية في مقال لها، أن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي هم من بين أكثر الناس تنوعا وراثيا في العالم، لكنهم يشكلون أقل من 0.5% من المشاركين في الدراسات الجينية، وما زالوا يشكلون تمثيلا ناقصا في قواعد البيانات الجينية الرئيسية.
وأضاف المجلة "إن الافتقار إلى ذلك التمثيل يعني فقدان الطفرات المسببة للأمراض الفريدة للأفارقة، وأن أدوات التنبؤ بمخاطر المرض أو علاج المرضى، والتي تم تطويرها باستخدام بيانات من أولئك المنحدرين من أصل أوروبي، قد لا تعمل بشكل جيد في المرضى من أصل أفريقي".
وأكد منظمو المبادرة أن مشروعهم يهدف إلى سد هذه الفجوة، من خلال التركيز على رؤية أكثر شمولا للجينوم البشري في جميع أنحاء العالم، وتابعوا أنه لكي تصبح الدراسة أكثر تمثيلا، فإن كلية مهاري الطبية تسعى إلى التعاون مع مؤسسات في أفريقيا، مثل جامعة زامبيا.
وإلى جانب ذلك، سيتشاور مؤسسوا مبادرة "معا من أجل التغيير" مع مجتمعات السود المحلية بشأن اتجاهات بحثهم، وذلك "تقديرا لاستغلال المرضى السود في الماضي من قبل المجتمع الطبي والعلمي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала