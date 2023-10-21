https://sputnikarabic.ae/20231021/إطلاق-مبادرة-لإنشاء-أضخم-قاعدة-بيانات-في-العالم-عن-الجينوم-الأفريقي-1082291335.html

إطلاق مبادرة لإنشاء أضخم قاعدة بيانات في العالم عن الجينوم الأفريقي

إطلاق مبادرة لإنشاء أضخم قاعدة بيانات في العالم عن الجينوم الأفريقي

أعلنت كلية مهاري الطبية في ولاية تينيسي الأمريكية، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى جمع أكبر ‏قاعدة بيانات للجينومات، والمخصصة حصريا للأشخاص المنحدرين من أصل... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T14:10+0000

2023-10-21T14:10+0000

2023-10-21T14:10+0000

مجتمع

علوم

منوعات

أفريقيا

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082290592_0:70:1048:660_1920x0_80_0_0_c70c82c06266403ae58edf5760d989b9.jpg

وتحمل المبادرة التي أطلقتها الكلية عنوانا رئيسيا هو "معا من أجل التغيير"، والذي من أجله أبرمت شراكة مع 4 شركات للأدوية الحيوية، باستثمار قدره 80 مليون دولار أمريكي.والشركات الأربعة المتعاقد معها هي "ريجينيرون"، و"أسترازينيكا"، و"نوفو نورديسك"، و"روش"، والتي ستكون جميعها قادرة على استخدام البيانات المجمعة للبحث وتطوير الأدوية والاختبارات التشخيصية.وتهدف كلية مهاري من خلال المشروع، إلى توظيف ما يصل إلى 500 ألف أمريكي من أصل أفريقي ومن أصل أفريقي، لتجميع حمضهم النووي والبيانات الطبية الخاصة بهم، في بنك حيوي للأبحاث الطبية.وأوضحت مجلة "Science" العلمية في مقال لها، أن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي هم من بين أكثر الناس تنوعا وراثيا في العالم، لكنهم يشكلون أقل من 0.5% من المشاركين في الدراسات الجينية، وما زالوا يشكلون تمثيلا ناقصا في قواعد البيانات الجينية الرئيسية.وأكد منظمو المبادرة أن مشروعهم يهدف إلى سد هذه الفجوة، من خلال التركيز على رؤية أكثر شمولا للجينوم البشري في جميع أنحاء العالم، وتابعوا أنه لكي تصبح الدراسة أكثر تمثيلا، فإن كلية مهاري الطبية تسعى إلى التعاون مع مؤسسات في أفريقيا، مثل جامعة زامبيا.وإلى جانب ذلك، سيتشاور مؤسسوا مبادرة "معا من أجل التغيير" مع مجتمعات السود المحلية بشأن اتجاهات بحثهم، وذلك "تقديرا لاستغلال المرضى السود في الماضي من قبل المجتمع الطبي والعلمي".

https://sputnikarabic.ae/20230528/أبحاثه-تمثل-أملا-لعلاج-السرطانعالم-مصري-رئيسا-لأول-مؤتمر-عن-الجينوم-في-أفريقيا-1077527287.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, منوعات, أفريقيا, الأخبار