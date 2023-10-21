https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-من-قواته-على-الحدود-مع-لبنان-1082268245.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من قواته على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من قواته على الحدود مع لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T04:54+0000
2023-10-21T04:54+0000
2023-10-21T04:54+0000
العالم العربي
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الرقيب في جيش الاحتياط، عومير بالفا (22 عاما)، قُتل أثناء عمليات عسكرية شمال البلاد نتيجة صاروخ مضاد للدبابات أصابه".وتابع الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان، أن "المواقع التي تم استهدافها شملت بنى تحتية ومنشآت عسكرية تابعة للحزب، إضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن "طائراته شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ردا على إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل".ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مواقع-تابعة-لـحزب-الله-اللبناني-1082267546.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من قواته على الحدود مع لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده بنيران صاروخ مضاد للدبابات على الحدود مع لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "الرقيب في جيش الاحتياط، عومير بالفا (22 عاما)، قُتل أثناء عمليات عسكرية شمال البلاد نتيجة صاروخ مضاد للدبابات أصابه".
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "ردا على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا لحزب الله".
وتابع الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان، أن "المواقع التي تم استهدافها شملت بنى تحتية ومنشآت عسكرية تابعة للحزب، إضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن "طائراته شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ردا على إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل".
ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.