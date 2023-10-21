https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مواصلة-الاستعداد-للاجتياح-البري-لغزة-1082286025.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة الاستعداد للاجتياح البري لغزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة الاستعداد للاجتياح البري لغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يواصل الاستعداد للمرحلة التالية من العمليات القتالية والتي ستشمل عمليات برية في قطاع غزة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي الاستعداد للمرحلة التالية من الحرب، بما في ذلك العمليات البرية".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231021/إسرائيل-تؤكد-انتقال-نحو-700-ألف-فلسطيني-من-شمالي-قطاع-غزة-إلى-جنوبه-1082280281.html

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