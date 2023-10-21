عربي
الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231021/إسرائيل-تؤكد-انتقال-نحو-700-ألف-فلسطيني-من-شمالي-قطاع-غزة-إلى-جنوبه-1082280281.html
إسرائيل تؤكد انتقال نحو 700 ألف فلسطيني من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه
إسرائيل تؤكد انتقال نحو 700 ألف فلسطيني من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه
أكد مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم السبت، أن ما يقرب من 700 ألف من سكان شمالي قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة انتقلوا إلى جنوبي القطاع، في الأيام الأخيرة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T10:59+0000
2023-10-21T10:59+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطاع غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082060170_0:0:2407:1355_1920x0_80_0_0_c1c121a40170b6eb849c7bfec12f832f.jpg
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "الجيش يواصل إصدار أوامر للفلسطينيين بالتحرك جنوبا".وأضاف المسؤول: "هناك صعوبات في نقل الناس خلال أيام إلى جنوبي قطاع غزة".وتابع: "حماس لا تزال تحاول منع الناس من التحرك جنوبا".يأتي ذلك تزامنا مع إعلان مصر، اليوم السبت، فتح معبر رفح، ما سمح بدخول أول شحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل، منذ عام 2006.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 4140 قتيلا وأكثر من 13 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 84 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1400 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة نحو 5000 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/السيسي-تصفية-القضية-الفلسطينية-بدون-حل-عادل-وعلى-حساب-مصر-لن-يحدث-أبدا---عاجل-1082275791.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082060170_267:0:2407:1605_1920x0_80_0_0_f5d3884e4e2faf0c564434b69d86afa8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تؤكد انتقال نحو 700 ألف فلسطيني من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه

10:59 GMT 21.10.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hamsالوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا
الوضع في قطاع غزة - نزوح الفلسطينيين في مدينة غزة إلى أماكن أكثر أمانا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / Mahmud Hams
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد مسؤول أمني إسرائيلي، اليوم السبت، أن ما يقرب من 700 ألف من سكان شمالي قطاع غزة، البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة انتقلوا إلى جنوبي القطاع، في الأيام الأخيرة.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "الجيش يواصل إصدار أوامر للفلسطينيين بالتحرك جنوبا".
وأضاف المسؤول: "هناك صعوبات في نقل الناس خلال أيام إلى جنوبي قطاع غزة".
وتابع: "حماس لا تزال تحاول منع الناس من التحرك جنوبا".
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان مصر، اليوم السبت، فتح معبر رفح، ما سمح بدخول أول شحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل وعلى حساب مصر لن يحدث أبدا
09:16 GMT
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل، منذ عام 2006.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 4140 قتيلا وأكثر من 13 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 84 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1400 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة نحو 5000 آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала