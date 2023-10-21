https://sputnikarabic.ae/20231021/الدفاعات-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1082313195.html
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T21:56+0000
2023-10-21T21:56+0000
2023-10-21T21:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، "في 21 أكتوبر/تشرين الأول حوالي الساعة 21.00 توقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ عمل إرهابي بطائرة مسيرة استهدفت أراضي روسيا".وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-يكشف-عن-ضربة-موجعة-لأوكرانيا-1082312229.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج جنوب غربي روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، "في 21 أكتوبر/تشرين الأول حوالي الساعة 21.00 توقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ عمل إرهابي بطائرة مسيرة استهدفت أراضي روسيا".
وأوضح البيان، أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت الطائرة المسيرة فوق مقاطعة فورونيج
".
وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.