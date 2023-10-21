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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-يكشف-عن-ضربة-موجعة-لأوكرانيا-1082312229.html
إعلام يكشف عن "ضربة موجعة" لأوكرانيا
إعلام يكشف عن "ضربة موجعة" لأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا قد تستغل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لإخفاء هزيمتها في أوكرانيا. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T20:45+0000
2023-10-21T20:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وبحسب المقال المنشور في تلك الوسائل: "إن اهتمام وسائل الإعلام يتركز الآن على ما يحدث في إسرائيل، وليس في أوكرانيا".وبحسب قناة "SVT"، فإنه سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للوضع في الشرق الأوسط، حيث قد يحدث تصعيد هناك. ولهذا السبب فإن اللحظة قد حانت بالنسبة لأمريكا وحلف شمال الأطلسي لإعادة تخصيص الموارد.وجاء في المقال: "إن التخلي عن أوكرانيا سوف يبدو وكأنه عمل أكثر قابلية للتسامح إذا تم تقديمه كحاجة ملحة. في الواقع، لقد حدث هذا بالفعل".وبحسب موقع "أكسيوس"، تعتزم أمريكا إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة للقوات الأوكرانية إلى إسرائيل.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-أمريكا-تسعى-لزج-أوكرانيا-في-مفاوضات-سلام-مستغلة-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1082293318.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

إعلام يكشف عن "ضربة موجعة" لأوكرانيا

20:45 GMT 21.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمعهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022
معهد القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، غروزني، الجمهورية الشيشانية، روسيا 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا قد تستغل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لإخفاء هزيمتها في أوكرانيا.
وبحسب المقال المنشور في تلك الوسائل: "إن اهتمام وسائل الإعلام يتركز الآن على ما يحدث في إسرائيل، وليس في أوكرانيا".

وتابع المقال: "هذا مفيد للغاية بالنسبة للبعض، لأن الصراع الأوكراني أصبح بمثابة فشل كبير للغرب".

وبحسب قناة "SVT"، فإنه سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للوضع في الشرق الأوسط، حيث قد يحدث تصعيد هناك. ولهذا السبب فإن اللحظة قد حانت بالنسبة لأمريكا وحلف شمال الأطلسي لإعادة تخصيص الموارد.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أمريكا تسعى لزج أوكرانيا في مفاوضات سلام مستغلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
15:05 GMT
وجاء في المقال: "إن التخلي عن أوكرانيا سوف يبدو وكأنه عمل أكثر قابلية للتسامح إذا تم تقديمه كحاجة ملحة. في الواقع، لقد حدث هذا بالفعل".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، إن التصعيد في إسرائيل يهدد بتحويل انتباه المجتمع الدولي عن الصراع في أوكرانيا.
وبحسب موقع "أكسيوس"، تعتزم أمريكا إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة للقوات الأوكرانية إلى إسرائيل.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMT
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