https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-يكشف-عن-ضربة-موجعة-لأوكرانيا-1082312229.html
إعلام يكشف عن "ضربة موجعة" لأوكرانيا
إعلام يكشف عن "ضربة موجعة" لأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا قد تستغل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لإخفاء هزيمتها في أوكرانيا. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T20:45+0000
2023-10-21T20:45+0000
2023-10-21T20:45+0000
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وبحسب المقال المنشور في تلك الوسائل: "إن اهتمام وسائل الإعلام يتركز الآن على ما يحدث في إسرائيل، وليس في أوكرانيا".وبحسب قناة "SVT"، فإنه سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للوضع في الشرق الأوسط، حيث قد يحدث تصعيد هناك. ولهذا السبب فإن اللحظة قد حانت بالنسبة لأمريكا وحلف شمال الأطلسي لإعادة تخصيص الموارد.وجاء في المقال: "إن التخلي عن أوكرانيا سوف يبدو وكأنه عمل أكثر قابلية للتسامح إذا تم تقديمه كحاجة ملحة. في الواقع، لقد حدث هذا بالفعل".وبحسب موقع "أكسيوس"، تعتزم أمريكا إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة للقوات الأوكرانية إلى إسرائيل.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-أمريكا-تسعى-لزج-أوكرانيا-في-مفاوضات-سلام-مستغلة-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1082293318.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
إعلام يكشف عن "ضربة موجعة" لأوكرانيا
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا قد تستغل تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لإخفاء هزيمتها في أوكرانيا.
وبحسب المقال المنشور في تلك الوسائل: "إن اهتمام وسائل الإعلام يتركز الآن على ما يحدث في إسرائيل، وليس في أوكرانيا".
وتابع المقال: "هذا مفيد للغاية بالنسبة للبعض، لأن الصراع الأوكراني أصبح بمثابة فشل كبير للغرب".
وبحسب قناة "SVT"، فإنه سيتم إيلاء المزيد من الاهتمام للوضع في الشرق الأوسط، حيث قد يحدث تصعيد هناك. ولهذا السبب فإن اللحظة قد حانت بالنسبة لأمريكا وحلف شمال الأطلسي لإعادة تخصيص الموارد.
وجاء في المقال: "إن التخلي عن أوكرانيا سوف يبدو وكأنه عمل أكثر قابلية للتسامح إذا تم تقديمه كحاجة ملحة. في الواقع، لقد حدث هذا بالفعل".
وفي وقت سابق، قال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، إن التصعيد في إسرائيل يهدد بتحويل انتباه المجتمع الدولي عن الصراع في أوكرانيا.
وبحسب موقع "أكسيوس"، تعتزم أمريكا إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة للقوات الأوكرانية إلى إسرائيل.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.