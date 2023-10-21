https://sputnikarabic.ae/20231021/المتحدث-باسم-الأونروا-أزمة-الوقود-في-غزة-كارثية-والقطاع-بحاجة-إلى-100-شاحنة-يوميا-1082301099.html
المتحدث باسم "الأونروا": أزمة الوقود في غزة كارثية والقطاع بحاجة إلى 100 شاحنة يوميا
المتحدث باسم "الأونروا": أزمة الوقود في غزة كارثية والقطاع بحاجة إلى 100 شاحنة يوميا
انتقد المتحدث باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، كمية المساعدات التي وصلت إلى غزة واصفا إياها "بغير الكافية". 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T17:52+0000
2023-10-21T17:52+0000
2023-10-21T17:52+0000
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وأشار أبو حسنة إلى أن العشرين شاحنة التي عبرت إلى القطاع لم تلبي الحاجات الهائلة التي يطلبها المدنيون.وشدد على ضرورة توفير هذه المادة لتزويد المستشفيات بالطاقة وبالتالي معالجة العدد الهائل من الجرحى.ووصف أبو حسنة أزمة الوقود بالطاحنة، قائلا: "لن تتوفر المادة في غزة إذا ما لم تعبر رفح، وفي هذه الحالة سيقع أهل غزة في كارثة حقيقية وستتوقف كل المستشفيات عن العمل".وختم أبو حسنة كلامه بتوجيه صرخة عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" إلى العالم، مشددا فيها على ضرورة وقف التصعيد في القطاع لأن الوضع وصل إلى حد جنوني - حسب تعبيره - وأن الفلسطينيين لا تربطهم بالصراع أي صلة.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الجزائر-تعلن-إرسال-مساعدات-إنسانية-إلى-قطاع-غزة-1082300870.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي
حصري, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم العربي
المتحدث باسم "الأونروا": أزمة الوقود في غزة كارثية والقطاع بحاجة إلى 100 شاحنة يوميا
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انتقد المتحدث باسم "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، كمية المساعدات التي وصلت إلى غزة واصفا إياها "بغير الكافية".
وأشار أبو حسنة إلى أن العشرين شاحنة التي عبرت إلى القطاع لم تلبي الحاجات الهائلة التي يطلبها المدنيون.
وأكد أبو حسنة في حديث مع راديو "سبوتنيك"، أن حاجة غزة إلى 100 شاحنة يوميا لتلبية مطالب أكثر من مليوني فلسطيني، وأن عدد الشاحنات التي دخلت غزة لم تحتوي على الوقود.
وشدد على ضرورة توفير هذه المادة لتزويد المستشفيات بالطاقة وبالتالي معالجة العدد الهائل من الجرحى.
ووصف أبو حسنة أزمة الوقود بالطاحنة، قائلا: "لن تتوفر المادة في غزة إذا ما لم تعبر رفح، وفي هذه الحالة سيقع أهل غزة في كارثة حقيقية وستتوقف كل المستشفيات عن العمل".
وختم أبو حسنة كلامه بتوجيه صرخة عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" إلى العالم، مشددا فيها على ضرورة وقف التصعيد في القطاع لأن الوضع وصل إلى حد جنوني - حسب تعبيره - وأن الفلسطينيين لا تربطهم بالصراع أي صلة.