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الجزائر تعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
الجزائر تعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، إرسال مساعدات إنسانية إلى مطار العريش في مصر لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T17:40+0000
2023-10-21T17:40+0000
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وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "قررت الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".وأضاف البيان: "وتعبر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لا سيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر".وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, الجزائر, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

الجزائر تعلن إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

17:40 GMT 21.10.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، إرسال مساعدات إنسانية إلى مطار العريش في مصر لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: "قررت الجزائر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح".

وتابع البيان أن "المساعدات متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي".

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وأضاف البيان: "وتعبر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لا سيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر".
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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