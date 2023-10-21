https://sputnikarabic.ae/20231021/المتروبوليت-حنا-يدين-الهجوم-على-الكنيسة-الأرثوذوكسية-في-غزة-ويوجه-رسالة-إلى-بطريرك-موسكو-1082304152.html
المتروبوليت حنا يدين الهجوم على الكنيسة الأرثوذوكسية في غزة ويوجه رسالة إلى بطريرك موسكو
المتروبوليت حنا يدين الهجوم على الكنيسة الأرثوذوكسية في غزة ويوجه رسالة إلى بطريرك موسكو
أدان رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، استهداف إسرائيل كنيسة القديس "برفيريوس"، واصفا الخطوة بجريمة الحرب. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
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واعتبر المطران في مداخلة له عبر راديو "سبوتنيك"، أن عملية قصف الكنيسة "جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل خلال عمليتها العسكرية في غزة".وأردف المطران: "الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم خصوصية دور العبادة فيقصف الكنائس والمساجد، وبسببه لم يبق سوى ألف مسيحي في غزة".وتابع: "المسيحيون في الشرق مستهدفون منذ سنوات من قبل المخططات الاستعمارية الغربية التي تعمل على إفراغ المنطقة من المكونات المسيحية الأصلية".وقال: "أتمنى من المطران كيريل -هذه الشخصية الكنسية المرموقة والمحترمة في روسيا والعالم المسيحي- بأن يصلي لأجلنا وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في قلبه كما في قلب كل مواطن روسي".
https://sputnikarabic.ae/20231020/مقتل-16-مسيحيا-فلسطينيا-في-قصف-كنيسة-الروم-الأرثوذوكس-في-غزة--1082240172.html
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المتروبوليت حنا يدين الهجوم على الكنيسة الأرثوذوكسية في غزة ويوجه رسالة إلى بطريرك موسكو
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أدان رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، استهداف إسرائيل كنيسة القديس "برفيريوس"، واصفا الخطوة بجريمة الحرب.
واعتبر المطران في مداخلة له عبر راديو "سبوتنيك"، أن عملية قصف الكنيسة "جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل خلال عمليتها العسكرية في غزة".
وقال إن "عدوان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل الطوائف في فلسطين، والتعدي على الكنيسة الأرثوذوكسية يمثل تعد على التراث المسيحي المشرقي".
وأردف المطران: "الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم خصوصية دور العبادة فيقصف الكنائس والمساجد، وبسببه لم يبق سوى ألف مسيحي في غزة".
وتابع: "المسيحيون في الشرق مستهدفون منذ سنوات من قبل المخططات الاستعمارية الغربية التي تعمل على إفراغ المنطقة من المكونات المسيحية الأصلية".
وختم المطران مناشدا القيادات الدينية في العالم عامة، وبطريرك موسكو كيريل خاصة، بالضغط على الغرب لوقف معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال: "أتمنى من المطران كيريل -هذه الشخصية الكنسية المرموقة والمحترمة في روسيا والعالم المسيحي- بأن يصلي لأجلنا وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في قلبه كما في قلب كل مواطن روسي".