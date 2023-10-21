https://sputnikarabic.ae/20231021/الولايات-المتحدة-توزع-مشروع-قرار-بمجلس-الأمن-يؤكد-حق-إسرائيل-بالدفاع-عن-النفس-وإدانة-حماس-1082313730.html
الولايات المتحدة توزع مشروع قرار بمجلس الأمن يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن النفس وإدانة حماس
الولايات المتحدة توزع مشروع قرار بمجلس الأمن يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن النفس وإدانة حماس
وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار بشأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، يؤكد حق تل أبيب في الدفاع عن النفس، وإدانة "حماس"، ولا يدعو لوقف إطلاق النار، وجاء ذلك... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T23:52+0000
2023-10-21T23:52+0000
2023-10-21T23:52+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة الأمم المتحدة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة، "قبل حوالي ساعة، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرارها".ويؤكد مشروع القرار حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن "المحتجزين لدى حماس".كما ينص المشروع أيضًا إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, منظمة الأمم المتحدة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة توزع مشروع قرار بمجلس الأمن يؤكد حق إسرائيل بالدفاع عن النفس وإدانة حماس
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حصري
وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار بشأن النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، يؤكد حق تل أبيب في الدفاع عن النفس، وإدانة "حماس"، ولا يدعو لوقف إطلاق النار، وجاء ذلك حسبما صرح مصدر دبلوماسي بمجلس الأمن الدولي، لوكالة "سبوتنيك".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المصدر للوكالة، "قبل حوالي ساعة، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرارها
".
وجاء في مشروع القرار الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يرفض ويدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي ارتكبته حماس وغيرها من الجماعات الإرهابية في 7 أكتوبر بإسرائيل".
ويؤكد مشروع القرار حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن "المحتجزين لدى حماس".
كما ينص المشروع أيضًا إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين.